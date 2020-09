Zlikwidowana „dziupla” i 5 osób zatrzymanych – efekt pracy kartuskich policjantów Data publikacji 11.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z kartuskiego garnizonu zatrzymali pięć osób, które miały związek z fikcyjną kradzieżą audi i toyoty wartych łącznie prawie 400 tysięcy złotych. Zatrzymani wypożyczali samochody, rozkręcali je na części, a następnie powiadamiali pPolicję o ich kradzieży. Wobec dwóch osób sąd zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące, a trzy osoby wpłaciły poręczenie majątkowe.

W niedzielę, 04.09.br., do Komisariatu Policji w Sierakowicach zgłosiła się 21-letnia kobieta, która powiadomiła o kradzieży audi wartego 300 tysięcy złotych. Policjant wypytując szczegółowo o okoliczności zdarzenia zauważył niespójne odpowiedzi i nerwowe zachowanie kobiety. Następnie wraz ze zgłaszającą pojechał na miejsce zdarzenia. W końcu kobieta przyznała, że pod koniec sierpnia pojechała do Warszawy, gdzie w towarzystwie dwóch mężczyzn wypożyczyła audi. Tym samochodem przyjechali na teren powiatu lęborskiego, gdzie rozkręcili go na części. Mundurowi ustalili miejsce demontażu, gdzie zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 28 i 35 lat. Ponadto zabezpieczyli części pochodzące z audi oraz motocykl, który został skradziony z powiatu bytowskiego Zatrzymani zostali doprowadzi do policyjnego aresztu.

Podczas pracy śledczy ustalili, że zatrzymane osoby miały również związek z fikcyjną kradzieżą toyoty wartej 80 tysięcy złotych. Podobnie jak w przypadku audi, samochód ten został wypożyczony i rozkręcony na części. W związku z tą sprawą kryminalni zatrzymali kolejnych dwóch mężczyzn z powiatu lęborskiego.

28 i 35 latek usłyszeli zarzut oszustwa obejmującego mienie znacznej wartości, za co grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10, a sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Pozostałe osoby wpłaciły poręczenia majątkowe.

(KWP w Gdańsku / mw)