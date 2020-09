Proponował seks 14-latce - jest już w rękach policjantów Data publikacji 11.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki pracy policjantów z gdańskiej komendy miejskiej, do policyjnego aresztu trafił 31-latek, który przekonany, że koresponduje z 14- letnią dziewczynką, składał jej propozycje seksualne i wysyłał swoje nagie zdjęcia. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów w mieszkaniu na terenie Gdańska. W przeszłości skazywany był już za przestępstwa związane z pedofilią. Grozi mu kara 4,5 roku pozbawienia wolności.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w wyniku swojej pracy nad sprawą dotyczącą pedofilii zatrzymali 31-letniego mieszkańca Gdańska, który będąc przekonany, że koresponduje z 14-letnią dziewczynką, składał jej propozycje seksualne. Mężczyzna wysyłał jej również za pośrednictwem czatu jednego z portali internetowych swoje nagie zdjęcia. Policjanci od razu po przyjęciu zawiadomienia o przestępstwie zaczęli ustalać tożsamość tego mężczyzny. Kryminalni bardzo szybko dotarli do jednego z mieszkań w dzielnicy Wrzeszcz, w którym zatrzymali 31-letniego mieszkańca Gdańska. W mieszkaniu policjanci zabezpieczyli kilka laptopów, kilkanaście telefonów komórkowych, które zostaną przekazane do zbadania biegłemu sądowemu z zakresu pozyskiwania danych teleinformatycznych.

Wczoraj, 10.09.2020 r., policjanci, doprowadzili 31-latka do prokuratury, w której usłyszał zarzut prezentowania treści pornograficznych oraz składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego małoletniemu poniżej lat 15 propozycji obcowania płciowego z zamiarem jego realizacji. Za te przestępstwa w związku z tym, że 31-latek dopuścił się w warunkach recydywy, grozi 4,5 roku pozbawienia wolności. Dziś rano, 11.09.2020 r., mężczyzna został doprowadzony do sądu. Prokurator i policjanci zawnioskowali do sądu o jego aresztowanie.

(KWP w Gdańsku/js)