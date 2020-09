Szczęśliwy finał poszukiwań 71-latka Data publikacji 11.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji łaskiej komendy odnaleźli zaginionego 71-latka z gminy Sędziejowice. O zaginięciu mężczyzny dyżurny z KPP w Łasku powiadomiony został 10 września 2020 roku po godzinie 22:00. Niecałe 3 godziny później mężczyzna został odnaleziony. Jego życiu już nic nie zagraża.

10 września 2020 roku po godzinie 22:00 policjanci z łaskiej komendy otrzymali informację o zaginięciu 71-letniego mieszkańca gminy Sędziejowice. O zdarzeniu poinformowała zaniepokojona rodzina mężczyzny. Jak wynikało z relacji najbliższych, zaginiony mężczyzna był widziany około godziny 14:00, jak wychodził do lasu na grzyby. Kiedy 71-latek długo nie wracał do domu, zaniepokojona rodzina, około godziny 20:00, na własną rękę zaczęła go szukać, a kiedy to nie przyniosło rezultatów powiadomiła Policję przekazując jednocześnie, że zaginiony ma problemy zdrowotne i nie wziął ze sobą telefonu komórkowego. W takiej sytuacji oficer dyżurny łaskie komendy natychmiast zadysponował patrole policyjne do poszukiwań. Funkcjonariusze patrolowali teren zdając sobie sprawę, że czas miał kluczowe znaczenie.

Na szczęście już po niespełna trzech godzinach 71-latek został odnaleziony w kompleksie leśnym. Był wychłodzony. Policjanci, którzy odnaleźli mężczyznę, przewieźli go do domu i przekazali rodzinie. Na miejscu pogotowie przebadało 71-latka, na szczęście nie wymagał hospitalizacji i pozostał pod opieką najbliższych. Po raz kolejny sprawne współdziałanie i zaangażowanie policjantów pozwoliły na szczęśliwe zakończenie poszukiwań.

Aby uniknąć takich sytuacji, które mogą zakończyć się tragicznie, przypominamy o kilku zasadach bezpieczeństwa w czasie grzybobrania:

Starajmy nie wybierać się do lasu w pojedynkę. Jeśli jednak zdarzy się, że idziemy sami na grzybobranie, nasi bliscy powinni wiedzieć, gdzie się znajdujemy. Podajmy im też przybliżony czas powrotu.

Jeśli wybieramy się do lasu w towarzystwie, nie oddalajmy się od tych osób. Pozostańmy z nimi w kontakcie wzrokowym.

Kiedy rezygnujemy z grzybobrania, poinformujmy o tym osoby, z którymi jesteśmy, jak i kogoś z bliskich.

Kontrolujmy i zapamiętujmy punkty odniesienia, elementy charakterystyczne w danym terenie, aby bez problemu znaleźć drogę powrotną do miejsca, z którego wyruszyliśmy.

Zabierzmy ze sobą naładowany telefon komórkowy oraz latarkę, które w momencie zagubienia w lesie mogą okazać się bardzo pomocne. Telefon możemy wykorzystać do wezwania pomocy. Pomoże również odczytać naszą lokalizację oraz możemy skorzystać z aplikacji telefonu, która wskazuje naszą lokalizację rodzinie, jak również wzywanym służbom ratunkowym.

Pamiętajmy, że elementy odblaskowe czy jasny strój mogą okazać się bardzo pomocne w razie akcji poszukiwawczej.

Jeśli nie znamy terenu, nie oddalajmy się zbyt daleko od swoich pojazdów, stacji czy przystanków kolejowych.

Wybierajmy wczesną porę dnia na wędrówkę po lesie, nie po zmierzchu. Okres kończącego się lata i początek jesieni to czas, kiedy w nocy temperatura jest niska i może być wtedy zagrożone nasze życie lub zdrowie.

Zachowajmy środki ostrożności – ostrożnie z ogniem.

Udając się do lasu dokładnie zabezpieczmy pojazd, pozamykajmy drzwi, okna, pozostawmy auto w widocznym miejscu, aby nie stanowiło łatwego łupu dla złodziei.

Nie pozostawiajmy w pojeździe wartościowych przedmiotów (sprzętu do nawigacji, laptopa, telefonu komórkowego, torebki, portfela, dokumentów).

Nie nośmy ze sobą rzeczy wartościowych, aby uniknąć ich zagubienia.

Warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego podczas leśnych spacerów nieodzowna będzie kurtka przeciwdeszczowa i odpowiednie obuwie.

Gdy wybieramy się na dłużej do lasu, zabierzmy ze sobą wodę oraz coś do jedzenia.

Stosujmy się do oznakowań i regulaminów, które można znaleźć przy wejściach do lasu.

Nie śmiećmy, zabierzmy z lasu, to co ze sobą przynieśliśmy.

Gdy znajdziemy niewybuch, niewypał z czasów wojny bądź inne przedmioty, nigdy ich nie dotykajmy, tylko niezwłocznie powiadommy Policję.

Jeśli podejrzewamy, że ktoś z naszych bliskich zgubił się w lesie, natychmiast zaalarmujmy policjantów.

Jeśli zabłądzimy w lesie nie zwlekając zaalarmujmy Policję, starajmy się też dojść do najbliższej drogi, wtedy jest większa szansa na odnalezienie.

Kiedy odnajdziemy drogę do domu niezwłocznie powiadommy Policję, że już nie potrzebujemy pomocy. Oszczędzi to czasu i zaangażowania wszystkich osób, które biorą udział w poszukiwaniach.

Dzięki tym wskazówkom możemy uniknąć wielu zagrożeń czyhających w lesie i bez zakłóceń korzystać z uroków przyrody.

(KWP w Łodzi/js)