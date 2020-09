Podejrzany o sprzedaż i posiadanie znacznych ilości narkotyków trafił do aresztu Data publikacji 11.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Szamotuł w domu 26-letniego mężczyzny znaleźli prawie 3 kilogramy amfetaminy, a także marihuanę, haszysz, MDMA, extasy oraz kokainę. Zatrzymany usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków oraz ich sprzedaży. Na wniosek prokuratora sąd zadecydował, że najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Kryminalni, na podstawie prowadzonej pracy operacyjnej, badali sprawę nielegalnego narkotykowego biznesu w Szamotułach. Funkcjonariusze wpadli na trop 26-latka. Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna może być zamieszany w sprzedaż środków odurzających i psychotropowych. Po zebraniu wystarczających informacji, na początku września, funkcjonariusze zaskoczyli mieszkańca Szamotuł i go zatrzymali. Mężczyzna najwyraźniej nie spodziewał się wizyty policjantów. W trakcie przeszukania jego domu wszelkie podejrzenia zostały potwierdzone. 26-latek, w różnych miejscach miał ukryte substancje zabronione. Kryminalni zabezpieczyli prawie 3 kilogramy amfetaminy, ponad 800 gramów haszyszu, prawie 300 gramów marihuany, około 170 gramów skrystalizowanej substancji psychoaktywnej MDMA, 90 sztuk tabletek extazy oraz kilka gramów kokainy. Mężczyzna miał też w mieszkaniu inne substancje oraz tabletki, których posiadanie budzi wątpliwości. Na miejscu policjanci przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli cały znaleziony nielegalny towar. Materiały zostaną przekazane do ekspertyzy.

Z zabezpieczonych substancji, mężczyzna mógłby przygotować ponad 4 tysiące porcji narkotyków. Ich czarnorynkowa wartość wynosi ponad 100 tysięcy złotych.

Po zebraniu niezbędnych materiałów dowodowych, podejrzany 26-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków oraz zarzut sprzedaży nielegalnych substancji. Na wniosek prokuratora mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie śledczym. W sprawie toczy się prokuratorskie śledztwo. Podejrzanemu grozi nawet 10 lat więzienia.

(KWP w Poznaniu / mw)