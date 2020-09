Poszukiwania przyniosły efekt. Policjanci odnaleźli zaginioną 37-latkę Data publikacji 11.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaginiona mieszkanka gminy Świebodzin została odnaleziona przez sulechowskich policjantów. Mundurowi dotarli do zaginionej po informacji przekazanej do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i przekazali ją pod opiekę lekarzy. Trwające dwa dni policyjne poszukiwania, wsparte także przez strażaków, przyniosły szczęśliwe zakończenie.

Świebodzińscy policjanci, wsparci funkcjonariuszami Samodzielnego Oddziału Prewencji Policji i straży pożarnej od środy, 9 września br., przeszukiwali rejon miejscowości, z której pochodziła 37-letnia zaginiona. Początkowo zostały sprawdzone miejsca, dokąd kobieta mogła się udać, a następnie metodycznie przeczesywano okolice, coraz bardziej poszerzając krąg. Informacje o zaginięciu zostały przekazane do mediów z prośbą, aby każdy, kto posiada informacje na temat miejsca jej pobytu zawiadomił Policję. Dostaliśmy wiele sygnałów, każdy został zweryfikowany. Za każdy dziękujemy, ponieważ czasami nawet najmniejszy ślad może doprowadzić do odnalezienia zaginionej. W wielu wypadkach może to uratować komuś życie, ponieważ pomoc dotrze na czas.

Zaginiona została odnaleziona późnym wieczorem w czwartek, 10 września br., w rejonie miejscowości Pomorsko przez sulechowskich policjantów. Mieszkańcy wsi usłyszeli jakiś hałas, krzyki dochodzące od strony lasu. Wezwani na miejsce policjanci zauważyli kobietę, którą była rozpoznana 37-latka. Do kobiety wezwane zostało pogotowie ratunkowe, a ona sama trafiła pod opiekę lekarzy specjalistów.

Wszystkim zaangażowanym w poszukiwania, a także osobom udostępniającym informacje o zaginięciu dziękujemy za pomoc.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)