Cztery osoby zatrzymane za kradzieże na tzw. legendę handlu obwoźnego trafiły do aresztu Data publikacji 11.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zatrzymali cztery osoby trudniące się kradzieżami z domów na tzw. legendę handlu obwoźnego. Podejrzani okradli w ten sposób seniorów na ponad 65 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu. Za przestępstwa, których się dopuścili grozi im do 10 lat więzienia. Policja apeluje o zgłaszanie się pokrzywdzonych w ten sposób osób.

W okresie od czerwca do sierpnia br. trzy domostwa (dwa na terenie powiatu krakowskiego i jedno na terenie powiatu wadowickiego) zostały okradzione przez złodziei działających metodą na tzw. legendę handlu obwoźnego. Złodzieje pukali do drzwi starszych osób pod pretekstem sprzedaży kocy lub firan. Dopytywali się też o niepotrzebne stare ubrania lub prosili o udostępnienie wody do chłodnicy w samochodzie. Kiedy już dostali się do środka, wówczas jeden z nich zagadywał domowników, drugi w tym czasie zasłaniał widok na inne pokoje poprzez rozłożenie koca lub firanki, a trzeci, wykorzystując nieuwagę domowników, szabrował pokoje i kradł pieniądze. Łącznie z trzech domostw sprawcy ukradli ponad 65 tysięcy złotych. Pokrzywdzone osoby sprawę zgłosiły na Policję, której wyjaśnieniem od razu zajęli się śledczy i kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Na podstawie zeznań świadków oraz dobrego rozpoznania i wytężonej pracy kryminalni wytypowali podejrzewanych. Okazali się nimi: małżeństwo w wieku 59 i 61 lat, 33-letnia córka z powiatu chrzanowskiego i 37-letni mieszkaniec powiatu zawierciańskiego. Zebrany materiał dowodowy w sprawie nie budził wątpliwości, że to właśnie oni stoją za dokonanymi kradzieżami.

8 września br. podejrzani zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty dokonania wspólnie i w porozumieniu kradzieży z włamaniem. Dwoje z nich usłyszało jeszcze po dwa zarzuty dokonania wspólnie i w porozumieniu kradzieży i kolejne dwa dotyczące naruszenia miru domowego.

Wczoraj, 10 września br., decyzją sądu podejrzani trafili do aresztu, gdzie dwoje z nich spędzi 3 miesiące, a pozostali miesiąc. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa.

Śledczy przypuszczają, że podejrzani w podobny sposób mogli okraść większą ilość osób i APELUJĄ o zgłaszanie się pokrzywdzonych do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, dzwoniąc pod numer telefonu 47 83 57 640, ewentualnie na numer 112. Informujemy, że sprawcy poruszali się m.in. pojazdami m-ki Opel Vectra koloru ciemnogranatowego i Mitsubishi Carisma koloru srebrnego.

(KWP w Krakowie)