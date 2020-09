Regaty 100 – lecia Policji wodnej w Pucku 9-10 września 2020 Data publikacji 13.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniach 9-10 września 2020 roku w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku w ramach wydarzenia pt.:” 100 LAT POLICJI RZECZNEJ i Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie 1920-2020” odbyły się na jachtach klasy puck regaty 100 – lecia Policji wodnej zorganizowane przez Jacht Klub Policjantów Wodnych Galar.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i podniesieniu bandery polskiej i bandery Policji rozpoczęły się biegi. Na zatoce Puckiej rywalizowali policjanci wodni i lądowi z całej Polski. Pogoda i trudne warunki powodowały, że żeglarze musieli wznieść się na wyżyny swoich umiejętności. Walka była zażarta do ostatniego wyścigu, bój szedł o każdy centymetr wody. Po zawodach zmęczenie zawodników było ogromne, ale rekompensowała je satysfakcja. Po rozpatrzeniu protestów wszyscy w zgodzie zasiedli wspólnie do uroczystej kolacji, która w późnych godzinach wieczornych przeniosła się na plażę i do portu jachtowego. Nad bezpieczeństwem uczestniku czuwała załoga z Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku. Nagrody załogom wręczał Komendant Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku podinsp. Tomasz Dzierżanowski. Zwycięzcą regat 100 -lecia Policji wodnej została załoga z KRP Warszawa IV. Klasyfikacja końcowa regat była następująca:

I - Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV: Beata Rosłoń i Jakub Rosłoń;

II – Jacht Klubu Policjantów Wodnych Galar: Emil Jarosławski, Paweł Stolarczyk;

III – Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie: Katarzyna Pilipiuk, Dariusz Michalski;

IV – Komisariat Policji Radzymin II : Radosław Czajkowski, Tomasz Stolecki;

V – Komisariat Policji Radzymin I : Michał Jagielski, Henryk Gałązka.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za sportową postawę i udział w regatach upamiętniających setny jubileusz policji wodnej.

(Tekst Emil Jarosławski - JKPW GALAR, foto Jacek Herok BKS KGP)