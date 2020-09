Uderzenie w nielegalny rynek leków na potencję Data publikacji 14.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wyeliminowanie z rynku nielegalnych i niewiadomego pochodzenia 23 tys. leków na potencję, wartych ok. 500 tys. zł, to wynik śledztwa prowadzonego przez CBŚP i PK. Do sprawy zatrzymano 10 osób, w tym podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. W działaniach brali udział również funkcjonariusze z KWP z Rzeszowa i Europolu.

Policjanci z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą pod nadzorem Podkarpackiego Zamiejscowego Wydziału Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie śledztwo w sprawie nielegalnego obrotu lekami na potencję. Z ustaleń śledztwa wynika, że od 2016 roku aż do rozbicia grupy jej członkowie zajmowali się sprzedażą tabletek za pośrednictwem sklepów internetowych. Substancje były podrobione i niedopuszczone do obrotu na terenie RP. Według śledczych członkowie grupy w trakcie swojej nielegalnej działalności mogli sprzedać towar wart co najmniej 1,1 mln zł.

W minionym tygodniu policjanci CBŚP z Rzeszowa, Warszawy i Krakowa przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z Wydziału d/w z Cyberprzestępczością przeprowadzili działania na terenie woj. mazowieckiego, małopolskiego, łódzkiego i podkarpackiego. W akcji wzięli również udział przedstawiciele Europolu. Podczas działań niemal jednocześnie zatrzymano 10 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym podejrzanego o kierowanie nią, Kamila K. Na terenie województwa małopolskiego w wynajętym garażu ukryte były różnego rodzaju tabletki. Policjanci CBŚP zlikwidowali magazyn, w którym ukryto blisko 23 tysiące nielegalnych środków na potencję, wartych ok. 500 tys. zł. Zabezpieczone tabletki poddawane są dokładnej analizie, w celu sprawdzenia ich faktycznego składu chemicznego. Biegli również sprawdzą zabezpieczone u podejrzanych komputery, nośniki danych informatycznych oraz telefony.

Na poczet grożących kar oraz środków karnych zabezpieczono ok. 75 tys. zł w gotówce, 2 samochody, warte ponad 200 tys. zł, akty notarialne własności nieruchomości na łączną kwotę 2 mln złotych, broń gazową oraz specjalistyczne urządzenia do krypto-walut.

W Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Rzeszowie zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednemu ogłoszono zarzut kierowania tą grupą. Wszyscy zatrzymani usłyszeli również zarzuty z ustawy o prawie farmaceutycznym i prawie własności przemysłowej. Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec 4 zatrzymanych środek izolacyjny w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W stosunku do sześciu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

Ładowanie odtwarzacza...

Audiodeskrypcja filmu Ładowanie odtwarzacza... 925.62 KB

Audiodeskrypcja filmu