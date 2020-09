Kolejnych 27 osób usłyszało zarzuty w sprawie obrotu fałszywymi fakturami Data publikacji 14.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Około 18 milionów złotych stracił Skarb Państwa na skutek działalności przestępczej polegającej na obrocie nielegalnymi fakturami. Działalność grupy rozbili policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wspólnie z funkcjonariuszami dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Śledztwo dotyczy nabywania za pośrednictwem Internetu nierzetelnych faktur VAT w celu uchylenia się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych.

Ponad 100 funkcjonariuszy i pracowników Policji, KAS oraz Prokuratury zaangażowanych zostało do czynności procesowych i operacyjnych w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu w sprawie obrotu za pośrednictwem Internetu nierzetelnymi fakturami VAT w celu uzyskania stałego źródła dochodu w wyniku uchylenia się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych. Tylko w ciągu minionego tygodnia kolejnych 27 osób usłyszało zarzuty m.in. zbrodni podatkowej i innych przestępstw karnych i karno-skarbowych. Jeden z podejrzanych został aresztoway na 3 miesiące, wobec pozostałych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, takie jak poręczenie majatkowe i dozór Policji.

Dotychczas zebrane w śledztwie dowody doprowadziły do ujawnienia tożsamości około 1500 osób, które łączyły się z numerami telefonów osób, oferujących fikcyjne faktury w sieci, a następnie nabywały od tych osób takie faktury VAT nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Kilkudziesięciu osobom przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw karno-skarbowych i karnych, związanych z wykorzystaniem fałszywych faktur. W toku zrealizowanych działań przeprowadzono 116 przeszukań, zastosowano blokady rachunków bankowych i środków pieniężnych w wysokości ponad 1 mln zł, zabezpieczono mienie o wartości ponad 2,5 mln zł. Ponadto wszczęto 51 kontroli celno-skarbowych.

Przypominamy, że używanie faktur VAT podrobionych lub takich, w których poświadczono nieprawdę, a które opiewają na łączną wartość ogółem przekraczającą 10 milionów złotych, zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności (art. 277a §1 k.k.).

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu zwraca się z apelem do podatników, wobec których nie wykonano jeszcze czynności procesowych, o korygowanie deklaracji podatkowych, co do fikcyjnych faktur VAT oraz zgłaszanie się do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, w celu złożenia wyjaśnień - co umożliwi złagodzenie odpowiedzialności karnej i karnej - skarbowej.

(KWP w Radomiu / mw)