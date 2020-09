Policjanci zabezpieczyli podrobioną odzież o wartości 350 tys. złotych Data publikacji 14.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzuty wprowadzania do obrotu odzieży z podrobionymi znakami towarowymi usłyszało 4 mężczyzn, którzy na nyskim targowisku oferowali do sprzedaży nielegalny towar. Policjanci wraz z funkcjonariuszami z Urzędu Celno Skarbowego zabezpieczyli ponad 2 tys. sztuk podrobionej odzieży. Pokrzywdzone firmy wstępnie oszacowały wartość zabezpieczonych towarów na kwotę blisko 350 tys. złotych.

Nyscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej uzyskali informacje, że na nyskim targowisku prowadzona jest sprzedaż odzieży z podrobionymi znakami towarowymi znanych marek. Wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz funkcjonariuszami z Urzędu Celno Skarbowego skontrolowali wytypowane stanowiska handlowe.

Podczas swoich działań funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 2 tys. sztuk odzieży na czterech stanowiskach. Przedstawiciele prawni pokrzywdzonych firm wstępnie oszacowali wartość zabezpieczonych towarów na kwotę blisko 350 tys. złotych.

Czterech zatrzymanych mężczyzn w wieku od 22 do 43 lat usłyszało już zarzuty wprowadzania do obrotu odzieży z podrobionymi znakami towarowymi. Prawo własności przemysłowej za tego typu przestępstwo przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 2.

(KWP w Opolu / mk)