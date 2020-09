23 zatrzymanych pseudokibiców po meczu Polonia Bytom – Ruch Chorzów Data publikacji 14.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zabezpieczający mecz III ligi piłki nożnej w Bytomiu nie dopuścili do eskalacji aktów chuligaństwa i agresywnych zachowań pseudokibiców. Mundurowi zatrzymali 22 pseudokibiców Ruchu Chorzów i 1 pseudokibica Polonii Bytom, którzy brali czynny udział w zbiegowisku przed stadionem, a część z nich dopuściła się czynnej napaści na policjantów i ich znieważenia. Ponadto dwaj mieszkańcy Chorzowa napadli na kibica Polonii Bytom.

Wczoraj, 13.09.br., w Bytomiu-Szombierkach odbył się mecz III ligi piłki nożnej pomiędzy drużynami Polonii Bytom, a Ruchu Chorzów. Wydarzenie zabezpieczali policjanci z Bytomia, mundurowi z oddziału i pododdziałów prewencji Policji z Katowic, Częstochowy i Bielska-Białej oraz częstochowska Policja konna. W sumie o bezpieczeństwo nie tylko w trakcie trwania sportowej imprezy, ale również na długo przed jej rozpoczęciem oraz po ostatnim gwizdku sędziego dbało ponad 250 policjantów.

Podczas rozpoczęcia meczu na stadionie przebywało około 700 kibiców Polonii Bytom. Natomiast przed stadionem zebrało się około 2500 kibiców Ruchu Chorzów. Warto dodać, że zebrani pod stadionem kibice wiedzieli, że nie zdołają wejść na obiekt sportowy, ponieważ organizator meczu wcześniej poinformowała o tym, że piłkarskie spotkanie odbędzie się bez udziału kibiców drużyny gości. Niestety część z zebranych osób przed stadionem nie przyjechała, aby kulturalnie dopingować swoją drużynę. Zamiast kibicować w duchu fair play, agresywne osoby próbowały wywołać konflikt z zabezpieczającymi wydarzenie sportowe policjantami. Jest to tym bardziej karygodne, ponieważ wśród zebranych pod stadionem kibiców przebywały także przyprowadzone przez rodziców i opiekunów małe dzieci. Pomimo tego część osób zdecydowała się na wywołanie burdy i starcia z mundurowymi oraz innymi kibicami.

Pod koniec drugiej połowy meczu pseudokibice Ruchu Chorzów zaczęli szarpać za oddzielające ich od policjantów ogrodzenie, jednocześnie kierując wobec nich wulgarne słowa. Następnie pseudokibice obrzucili policjantów kamieniami, butelkami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami. W związku z narastającą agresją pseudokibiców policjanci podjęli czynności służbowe celem niedopuszczenia do eskalacji niebezpiecznych wydarzeń. Pseudokibice nie reagowali na policyjne komunikaty wzywające ich do zachowywania zgodnego z prawem i w dalszym ciągu zbiorowo naruszali porządek. Aby powstrzymać atak pseudokibiców, którzy nadal obrzucali policjantów niebezpiecznymi przedmiotami, mundurowi użyli środków przymusu bezpośredniego w postaci ręcznych miotaczy gazu, pałek służbowych, granatów hukowych oraz armatki wodnej. Policjanci oddali także strzały ostrzegawcze przy wykorzystaniu amunicji niepenetracyjnej. Dopiero wtedy pseudokibice zaczęli wycofywać się w kierunku parkingów jednego z centrów handlowych. Aby nie dopuścić do zniszczenia mienia, asystowali im mundurowi.

Interwencja policjantów była skuteczna i doprowadziła do przywrócenia porządku publicznego. Mundurowi zatrzymali w sumie 22 pseudokibiców Ruchu Chorzów i 1 pseudokibica Polonii Bytom. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 17 do 44 lat, mieszkańcy m.in. Chorzowa i Rudy Śląskiej oraz innych miast w woj. śląskim, małopolskim, dolnośląskim i wielkopolskim, a także 18-letnia kobieta z Bytomia. Zatrzymane osoby trafiły do policyjnego aresztu. Wszyscy zatrzymani pseudokibice Ruchu Chorzów wzięli czynny udział w zbiegowisku przed stadionem, a część z nich dopuściła się również czynnej napaści na policjantów i ich znieważenia. Ponadto dwaj pseudokibice napadli na kibica Polonii Bytom. Natomiast zatrzymana kobieta dopuściła się czynnej napaści na policjantów. O dalszym losie zatrzymanych osób zadecyduje prokuratura i sąd.

(KWP w Katowicach / mw)