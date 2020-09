Proszowiccy policjanci pomogli kobiecie, która zasłabła Data publikacji 14.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomimo nieprecyzyjnych informacji, którymi dysponowali w zgłoszeniu, policjanci ustalili mieszkanie, w którym znajdowała się potrzebująca pomocy kobieta i przekazali ją pod opiekę medyków.

11 września br. około godz. 9:00, proszowiccy policjanci otrzymali informację, że w jednym z mieszkań w Proszowicach ma znajdować się kobieta, która prawdopodobnie zasłabła i potrzebuje pomocy. Policjanci nie znali dokładnego adresu, a jedynie rejon, w którym miało dojść do zdarzenia. Funkcjonariusze mając na uwadze powagę sytuacji sprawdzili wszystkie klatki schodowe znajdujące się na wspomnianej ulicy. Dzięki szybkiemu i zdecydowanemu działaniu policjanci ustalili, w którym z mieszkań znajduje się kobieta. Okazało się, że drzwi do mieszkania były zamknięte, a z wnętrza mieszkania słychać było ciche odgłosy. Niestety pomimo licznych wezwań kobieta nie otwierała drzwi. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach, którzy przy pomocy wysięgnika dostali się do środka mieszkania przez uchylone okno. W mieszkaniu znaleźli leżącą na podłodze kobietę, która była mało komunikatywna. Załoga pogotowia ratunkowego udzieliła jej pomocy medycznej na miejscu, a następnie przewiozła panią do miejscowego szpitala.

To nie pierwszy przykład kiedy działania funkcjonariuszy ratują ludzkie życie, jest to najważniejsza część policyjnej służby.

(KWP w Krakowie / mk)