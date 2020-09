Przypadkowi grzybiarze odnaleźli 3-latka, który zaginął podczas spaceru po lesie Data publikacji 14.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Chwilę grozy przeżyła 25-letnia kobieta, która wraz z koleżanką i 3-letnim synkiem wybrała się na grzyby. Kobiety zajęte grzybobraniem w pewnym momencie straciły dziecko z oczu. Po poszukiwaniach na własną rękę, które nie przyniosły skutku, zaalarmowały Policję. Do poszukiwań ruszyły wszystkie patrole z powiatu brodnickiego oraz strażacy z Brodnicy i okolic. Na szczęście po kilkudziesięciu minutach dziecko odnaleźli inni grzybiarze.

W sobotę, 12.09.2020 r., około 11.30, brodnicki dyżurny przyjął zgłoszenie o zaginięciu 3-letniego chłopca, który wraz z matką oraz jej koleżanką był w lesie na grzybach. Kobiety straciły malca z oczu i po kilkunastu minutach bezskutecznych poszukiwań na własną rękę poinformowały policjantów. Do akcji zadysponowano wszystkie patrole Policji z powiatu brodnickiego, przewodnika z psem tropiącym oraz strażaków z Brodnicy, okolicznych jednostek OSP, a także zaalarmowano funkcjonariuszy będących poza służbą. Kiedy ekipy dotarły na miejsce okazało się, że niedaleko pozostawionego przez kobietę auta, 3-letniego chłopca odnaleźli inni grzybiarze. Dziecko całe i zdrowe trafiło pod opiekę matki.

To zdarzenie to przykład, że zabieranie dzieci do lasu na grzybobranie wiąże się z bacznym sprawowaniem nad nim opieki. Pamiętajmy, aby dziecka nawet na chwilę nie pozostawiać samego i nie tracić go z pola widzenia.

Policjanci przypominają oraz ostrzegają!

Czas na grzybobranie właśnie się rozpoczął. W lasach napotkać można wielu grzybiarzy, jednak część z nich pochłonięta zbieraniem owoców runa leśnego niejednokrotnie traci orientację w terenie i nie wie, w którym kierunku powinna pójść. Aby uniknąć takich sytuacji pamiętajmy, by zachować ostrożność i rozsądek podczas takich wędrówek po lesie. W miarę możliwości zapewnijmy sobie towarzystwo innej osoby, w ten sposób w razie wypadku możemy liczyć na szybką pomoc.

Wybierając się pierwszy raz w dane miejsce, dobrze jest zapamiętać charakterystyczne elementy, które ułatwią drogę powrotną.

Wybierając się do lasu z dzieckiem, bądź starszą osobą, nie pozwalajmy jej na oddalanie się od siebie, miejmy je zawsze w zasięgu wzroku.

Poinformujmy kogoś z domowników dokąd się wybieramy i o której godzinie planujemy powrót.

Zawsze miejmy przy sobie naładowany telefon komórkowy oraz latarkę. Te przedmioty, w chwili zagubienia mogą okazać się bardzo pomocne. Telefon komórkowy pomoże odczytać naszą lokalizację, a tym samym może uratować nasze życie.

Nigdy nie dotykajmy znalezionych niewybuchów, a o znalezisku niezwłocznie powiadommy Policję.

Bezwzględnie stosujmy się do zakazu wchodzenia na teren poligonu wojskowego, to miejsce niebezpieczne dla osób postronnych, a za przebywanie tam grozi odpowiedzialność prawna.

(KWP w Bydgoszczy / mw)