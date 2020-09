Policjanci odzyskali warte 60 tysięcy złotych subaru Data publikacji 14.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Bialscy policjanci odzyskali skradzione dzień wcześniej subaru. Warte 60 tysięcy złotych auto, ukryte było na terenie powiatu obornickiego. Zatrzymali też 35-letniego mieszkańca Poznania podejrzanego o kradzież. Wobec mężczyzny zastosowany został areszt. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kradzież z włamaniem zagrożona jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek na terenie Białej Podlaskiej. Nad ranem dyżurny bialskiej komendy powiadomiony został o kradzieży samochodu osobowego marki Subaru. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że widziała odjeżdżające auto, jednak gdy pobiegła do domu po kluczyki do drugiego samochodu, sprawcy zniknęli jej z oczu. Wartość strat oszacowana została przez pokrzywdzoną na kwotę 60 tysięcy złotych.

Praca funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu bialskiej komendy oraz policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pozwoliła na ustalenie personaliów mężczyzny podejrzewanego o dokonanie tego czynu. W działaniach wspierali ich też policjanci z poznańskiej komendy. Do sprawy zatrzymany został 35-letni mieszkaniec Poznania. Funkcjonariusze odzyskali również skradziony pojazd, który ukryty był na terenie powiatu obornickiego.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu 35-latkowi. W niedzielę Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej na wniosek Policji i Prokuratury zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt.

podkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla