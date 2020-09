Bydgoscy kryminalni zlikwidowali „dziuplę samochodową” Data publikacji 14.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z bydgoskiej komendy pracowali nad ustaleniem sprawców kradzieży aut do jakich dochodziło w Bydgoszczy. Ich wnikliwa i żmudna praca przyniosła wymierny efekt doprowadzając do zatrzymania podejrzanego o kradzieże i pasera, który pomagał w ukryciu przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Ilość odzyskanych części i podzespołów samochodowych świadczy o tym, że ustalone osoby przestępczym procederem trudniły się już od dłuższego czasu. Sąd aresztował jednego z mężczyzn na 3 miesiące.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy realizujący czynności do sprawy kradzieży aut na terenie Bydgoszczy prowadzili działania w celu ustalenie sprawców tych kradzieży. W ich wyniku ustalili personalia osób mogących mieć związek z przestępczym procederem.

W tym celu policjanci pojechali do dwóch miejscowości w powiecie bydgoskim. W znajdujących się tam pomieszczeniach gospodarczych kryminalni ujawnili znaczne ilości części i podzespołów samochodowych. Już na podstawie pierwszych weryfikacji ustalili, że w głównej mierze pochodzą one ze skradzionych wcześniej pojazdów różnych marek. W związku z tym kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 23 lat. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów. Obaj odpowiedzą za paserstwo w stosunku do mienia znacznej wartości. Natomiast pierwszy z nich również za kradzież samochodu marki Kia sportage na terenie Warszawy.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego w tej sprawie policjanci za pośrednictwem prokuratora wystąpili do sądu o zastosowanie środków zapobiegawczych wobec obu mężczyzn. Sędzia po analizie materiałów sprawy przychylił się do wniosku i aresztował 40-latka na 3 miesiące. Natomiast 23-latek został objęty policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci nie wykluczają przedstawienia kolejnych zarzutów w tej sprawie.

(KWP w Bydgoszczy/js)