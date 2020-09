Szalony pomysł kierowcy- jechał po chodniku, by wyprzedzić auto Data publikacji 14.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Do lubuskiej Policji trafiło już nagranie, na którym widać jak kierujący osobowym passatem wykazujący się już nie tylko brakiem cierpliwości, ale i zdrowego rozsądku oraz skrajną nieodpowiedzialnością wykorzystał chodnik do ominięcia poprzedzającego go auta. Sprawa jest już w rękach gorzowskich policjantów, którzy z pewnością nie będą w tej sytuacji łaskawi dla drogowego pirata.

Wyjątkowo bezmyślnym zachowaniem wykazał się kierujący osobowym passatem, który przy ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. wykorzystał chodnik z prawej strony, aby wyprzedzić stojące przed nim auta. Całą sytuacje zarejestrowała kamera innego pojazdu, która dokładnie zobrazowała zdarzenie. To nagranie trafiło na skrzynkę mailową stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl ,która kilka lat temu została stworzona przez lubuskich policjantów właśnie po to, aby właściciele prywatnych rejestratorów sygnalizowali funkcjonariuszom niebezpieczne zachowania za kierownicą. Wszystko po to, aby drogowi piraci byli skutecznie eliminowali z lubuskich z dróg i dla nikogo nie stanowili zagrożenia. Sprawą już zajmują się policyjni eksperci z ruchu drogowego, którzy analizują nagranie i docierają do kierowcy passata. W sytuacji, którą obrazuje nam nagranie ciężko o jakieś rozsądne wytłumaczenie. Kierujący ten mógł doprowadzić przecież do tragedii. Dlatego tak ważne jest, aby docierać do takich osób i wyciągać wobec nich konsekwencje. Duża w tym zasługa społeczeństwa, która jest poważnym sojusznikiem Policji w walce z drogowym piractwem. Wspólna troska poparta realnymi działaniami z pewnością poprawi bezpieczeństwo na naszych arteriach komunikacyjnych.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.