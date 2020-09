Pomorska grupa SPEED – podsumowanie działań Data publikacji 14.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomorscy policjanci z grupy SPEED w ciągu miesiąca skontrolowali 1993 kierowców. W 159 przypadkach przyczyną interwencji było przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. 18 kierowców popełniło przestępstwo.

Wśród policjantów należących do grupy SPEED nie ma osób przypadkowych. Dobrze wyszkoleni, wyposażeni w najlepszy sprzęt i umiejętności. W ich pracy codziennością jest jazda z dużą prędkością i eliminowanie z ruchu kierowców, którzy w sposób ewidentny zagrażają bezpieczeństwu. W sierpniu 159 osób przekroczyło w obszarze zabudowanym prędkość o ponad 50 km/h. W takim przypadku prawo jazdy jest zatrzymywane na 3 miesiące. Dla wielu osób jest to bardzo dotkliwa kara. Czasami konsekwencją jest utrata pracy. W najlepszym przypadku jedyną niedogodnością jest konieczność skorzystania z innego środka transportu.

Mundurowi skontrolowali 1993 kierowców, ujawniając 2021 wykroczeń. Aż 1228 użytkowników pojazdów przekroczyło dopuszczalną prędkość. Policjanci z grupy SPEED dokładnie sprawdzają stan techniczny pojazdu. Niestety w 69 przypadkach koniecznym było zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.

Mimo wielu apeli zdarza się, że za kierownicą znajduje się osoba nietrzeźwa. Do grupy SPEED należy 24 policjantów w całym województwie i tylko oni ujawnili 12 osób, które kierowały w stanie nietrzeźwości. 4 osoby kierowały mimo sądowego zakazu kierowania, 1 osoba podjęła próbę ucieczki pojazdem mechanicznym, popełniając przestępstwo z art. 178b Kodeksu karnego, za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 lat do 5 lat.

Prędkość jest nieustannie najczęstszą przyczyną tragicznych zdarzeń drogowych. Mundurowych należących do grupy SPEED nie obowiązują granice administracyjne powiatów. Może się zdarzyć, że radiowóz nieoznakowany z terenu Malborka pojawi się w Słupsku, Pucku lub innym mieście na terenie naszego województwa. Przypominamy, że zgodnie z przepisami należy jeździć cały czas. Bądź dobrym, odpowiedzialnym kierowcą!