Lubuski policjant z 6 medalami Mistrzostw Polski w kajakarstwie Data publikacji 15.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. szt. Dawid Markowski przywiózł do domu „wiadro” medali z XXIII Mistrzostw Polski Masters w kajakarstwie klasycznym. Podczas dwudniowych zmagań w Wałczu, których celem było wyłonienie najlepszych zawodników w kraju, policjant z Gorzowa zdobył 4 złote i 2 srebrne medale. Dzięki temu powiększył swoją bogatą kolekcję o następne mistrzowskie tytuły.

Sierż. szt. Dawid Markowski to policjant, który na co dzień pełni służbę w Wydziale Sztabu Policji gorzowskiej komendy miejskiej. W niebieskim mundurze wielokrotnie udowadniał, że bezpieczeństwo mieszkańców jest dla niego bardzo ważne. W maju br., wspinając się po balkonach, uratował życie jednej z gorzowianek (https://bit.ly/3mix8Cz), a w czerwcu wyważył drzwi do mieszkania, aby pomóc rannemu mężczyźnie (https://bit.ly/3hu2cf5).

Dawid sukcesy odnosi jednak nie tylko podczas służby w Policji, ale także w sporcie. W miniony weekend (12-13 września) w Wałczu zdobył sześć medali podczas XXIII Mistrzostw Polski Masters w kajakarstwie klasycznym. Lubuski policjant startował w kategorii zawodników powyżej 35 roku życia. W każdej konkurencji, w której brał udział, stanął na podium. Złote medale zdobył w wyścigach: indywidualnym na 200 m, dwójkowym na 200 m oraz w czwórkach na 200 m i 1000 m. Srebro na szyi Dawida zawisło z kolei w wyścigach: indywidualnym na 1000 m i dwójkowym na 1000 m. To kolejne medale, które policjant dołożył do swojej bogatej kolekcji. W zeszłym roku podczas XXII Mistrzostw Polski w kajakarstwie klasycznym także zdobył sześć „krążków” - pięć złotych i jeden srebrny (https://bit.ly/3hpcAo5). Teraz Dawid przygotowuje się do Mistrzostw Świata, w których chciałby wystartować w 2021 roku.

Dawid Markowski kajakarstwo trenuje już od czasów szkoły podstawowej. Od tego czasu startował w wielu zawodach odnosząc znaczące sukcesy. Przez 11 lat uprawiał sport zawodowo i zdobył tytuł Wicemistrza Europy w kategorii młodzieżowców (do 23 lat), co jest jego największym osiągnięciem. Aktualnie reprezentuje Gorzowski Klub Sportowy Admira, gdzie wspólnie z kolegami trenuje nawet sześć razy w tygodniu.

sierż. szt. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy

KWP w Gorzowie Wlkp.