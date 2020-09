Wszedł na silos, chciał skoczyć. Policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 15.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy funkcjonariusze w biegu pokonywali betonowe ogrodzenie, by jak najszybciej dostać się do mężczyzny, który groził skokiem z kilkunastu metrów. Wykazali się doświadczeniem w sytuacji, która wymagała od nich sprawności i opanowania. Policjanci nakłonili mężczyznę, by zszedł z wysokiego silosu. Dzięki ich reakcji nic mu się nie stało, a po interwencji przekazali mężczyznę lekarzom.

Szybkość działania, spryt, doświadczenie i właściwie przeprowadzona rozmowa doprowadziły w poniedziałek, 14 września br., do zażegnania kryzysowej sytuacji. Policjanci musieli pokonać betonowe ogrodzenie, bo liczyła się każda sekunda. Biegli na pomoc mężczyźnie, który zagroził, że skoczy z wysokiego na kilkanaście metrów silosu. Funkcjonariusze musieli wykazać się doświadczeniem, by nakłonić mężczyznę do zejścia na dół. Każde nieostrożne zachowanie mogłoby go przestraszyć i doprowadzić do upadku, który z takiej wysokości zakończyłby się co najmniej poważnymi obrażeniami.

Policjanci nawiązali kontakt z 30-latkiem na silosie. Przez kilka minut przekonywali go, że najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie zejście na dół. Skutecznie prowadzona rozmowa przyniosła skutek. Mężczyzna odstąpił od swojego pomysłu. Dzięki funkcjonariuszom znalazł się na ziemi. 30-latek został przekazany lekarzom. Na szczęście nic mu się nie stało.

Nie pierwszy raz gorzowscy policjanci udowadniają, że są profesjonalistami. Właściwe i szybkie decyzje potrafią uratować życie. Funkcjonariusze podczas swojej służby spotykają się z różnymi interwencjami i zawsze muszą być przygotowani na kilka scenariuszy. Nie bez znaczenia jest tu doświadczenie policjantów. Dzięki temu potrafią załagodzić najbardziej niecodzienne sytuacje. To wymagająca służba, ale daje przy tym ogromną satysfakcję z niesienia pomocy innym.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / mk)