Laureaci konkursu „Pierwszy dzień w szkole? Opowiem Ci o bezpieczeństwie" wyróżnieni Data publikacji 15.09.2020 Wojewódzka Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów XVII edycji konkursu plastycznego „Pierwszy dzień w szkole? Opowiem Ci o bezpieczeństwie." Najlepsze prace znalazły się w książeczce pt: „PIERWSZAKI", która już trafiła do rąk uczniów klas pierwszych z naszego województwa. Laureatom konkursu pogratulowali policjanci z komendy miejskiej, którzy osobiście wręczyli im nagrody.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, przy współpracy z Opolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, rozstrzygnęli konkurs plastyczny pt. "Pierwszy dzień w szkole? Opowiem Ci o bezpieczeństwie”. Prace zostały wykonane przez dzieci w czasie ich nauki zdalnej. Wachlarz możliwości był duży, uczniowie klas I-III mieli do wyboru cztery tematy przewodnie:

1. Moja bezpieczna droga do szkoły.

2. Jestem ostrożny wobec nieznajomych.

3. Bezpieczne zabawy w domu.

4. Jak bezpiecznie spędzam czas na wsi.

Wysoki poziom prac po raz kolejny nie ułatwił komisji wyboru. Było o co walczyć, ponieważ najlepsze rysunki znalazły się w książeczce pt: “PIERWSZAKI”, która trafi do rąk najmłodszych uczniów już we wrześniu tego roku. Spośród nadesłanych prac, jurorzy wyłonili 10 najlepszych rysunków. Wśród nich znalazły się prace dwóch uczniów z powiatu Opolskiego:

1. Karola Gliniorza z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu

2. Natalii Stein z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle

To właśnie Ci uczniowie odebrali z rąk policjantów Komendy Miejskiej Policji w Opolu nagrody.

Natalii i Karolowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów plastycznych.