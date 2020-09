Policjant uratował kobietę z płonącego budynku Data publikacji 15.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z komisariatu w Pruchniku, który tego dnia miał dzień wolny od służby, widząc że ludzkie życie jest zagrożone, bez chwili wahania ruszył do działania. Wspólnie z innymi osobami wybił szybę w oknie, po czym wyważył drzwi wejściowe i wyprowadził 76-letnią kobietę z płonącego domu.

Wczoraj, 14.09.2020r., przed godz.15:00 w Bystrowicach, sierż. Kamil Pilch, który tego dnia miał dzień wolny, zauważył, że w jednym z domów doszło do pożaru. Szybko pobiegł sprawdzić co się stało. Kiedy dotarł na miejsce, było tam już kilku mężczyzn, którzy dobijali się do drzwi i okien, aby sprawdzić czy wewnątrz płonącego domu nie ma domowników. Na parterze budynku zauważyli starszą kobietę, która nie była w stanie otworzyć zamkniętych na klucz drzwi. Wybili więc szybę w oknie korytarza.

Sierż. Kamil Pilch nie zastanawiał się ani przez chwilę, wiedział, że życie kobiety jest zagrożone. Wyważył drzwi wejściowe, wszedł do środka i wyprowadził 76-latkę z płonącego domu. Kobieta była roztrzęsiona, zdenerwowana i nie do końca świadoma co się wydarzyło.

Na miejscu interweniowali policjanci, strażacy i ratownicy medyczni, którzy zajęli się starszą panią. Dzięki właściwej reakcji sierż. Kamila Pilcha, życiu 76-latki nie zagraża już niebezpieczeństwo.

(KWP w Rzeszowie / mk)