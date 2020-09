Odpowiedzą za kradzieże samochodów Data publikacji 15.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do 10 lat więzienia grozi za kradzież z włamaniem. Za to przestępstwo odpowiedzą 38 i 41-letni mężczyźni zatrzymani przez policjantów z Grudziądza, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego. Mężczyzna wraz ze wspólnikiem dokonał kradzieży co najmniej trzech pojazdów na terenie Grudziądza. Teraz o ich dalszym losie zadecyduje sąd.

Grudziądzcy kryminalni realizujący czynności do sprawy kradzieży aut na terenie miasta prowadzili działania mające na celu ustalenie sprawców tych kradzieży. Wykonana praca przyniosła oczekiwane rezultaty. Policjanci wytypowali osoby mogące mieć związek z tym przestępczym procederem.

W środę, 09.09.2020 r., w godzinach porannych policjanci wydziału kryminalnego z Grudziądza razem z policjantami Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego, weszli do jednego z mieszkań w powiecie inowrocławskim, gdzie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o włamania do samochodów na terenie Grudziądza. Tego samego dnia zatrzymano również wspólnika mężczyzny, mieszkańca powiatu inowrocławskiego. 38 i 41-latka przewieziono do grudziądzkiej komendy, gdzie następnie trafili do policyjnego aresztu.

Po zebraniu materiału dowodowego w czwartek, 10.09.2020 r., kryminalni przedstawili obu zatrzymanym zarzuty kradzieży trzech samochodów. Jak wynika z materiału dowodowego, do przestępstw doszło w kwietniu i maju br. Tego samego dnia prokurator zastosował wobec obu mężczyzn dozór policyjny, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.

Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli wiele części do samochodów i elementy karoserii. Teraz będą ustalać, skąd one pochodzą i czy maja związek z kradzieżami. Policjanci nie wykluczają przedstawienia kolejnych zarzutów w tej sprawie.

(KWP w Bydgoszczy / mk)