Nietrzeźwi kierowcy wieźli dzieci do szkoły Data publikacji 15.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wydziału ruchu drogowego z Wałcza zatrzymali do kontroli drogowej autokar przewożący dzieci do szkoły. Jak się okazało, 58-letni kierowca był pijany, a autobusem wiózł blisko dwadzieścioro dzieci i opiekuna. Innego nietrzeźwego kierowcę autobusu szkolnego zatrzymali funkcjonariusze ruchu drogowego z kutnowskiej komendy podczas działań pod hasłem ,,Gimbus”. Badanie wykazało u mężczyzny blisko promil alkoholu. Autobusem podróżował również opiekun dzieci, który.....także był nietrzeźwy. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości oprócz zatrzymania prawa jazdy, grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Opiekunowi dzieci za podjęcie pracy w stanie nietrzeźwości może grozić kara aresztu lub grzywny, a także utrata pracy.

Foto: KWP w Łodzi

Foto: KWP w Łodzi

Wczoraj, 14.09.br., około godziny 07:15 w Mirosławcu policjanci wydziału ruchu drogowego wałeckiej Policji, zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej autobus marki Setra, przewożący dzieci do szkoły. Po sprawdzeniu stanu trzeźwości 58-letniego kierującego, okazało się, że jest on po alkoholu. Urządzenie do pomiaru stanu trzeźwości pokazało wynik ponad pół promila alkoholu w organizmie. Kierowca został zatrzymany. Jak sie okazało, 58-letni mężczyzna ruszył w trasę po dzieci z Mirosławca do pobliskich wiosek, następnie przywiózł je do Mirosławca, skąd miał dalej kontynuować jazdę po kolejne dzieci do Mirosławca Górnego. Na szczęście został zatrzymany przez patrol policjantów z ruchu drogowego. Dzieci wraz z opiekunem udały się do szkoły na zajęcia, a autobus został przekazany innemu kierowcy. 58-latek początkowo nie przyznawał się do spożycia alkoholu, jednak po wytrzeźwieniu, podczas przesłuchania, przyznał się do popełnionego czynu i do wypicia kilku piw wieczorem przed pracą.

Mężczyzna skorzystał z możliwości dobrowolnego poddania się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności na okres 2 lat próby, świadczenia pieniężnego w wysokości 5 tys. złotych, zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, pokrycia kosztów sądowych, informowania sądu o przebiegu próby. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 1 roku do 10 lat oraz kara grzywny.

(KWP w Szczecinie / mw)

14 września 2020 roku na terenie powiatu kutnowskiego mundurowi z drogówki prowadzili wzmożone działania o nazwie ,,Gimbus”. Są one ukierunkowane przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przewożonych do i ze szkół. Policjanci podczas tych działań sprawdzają m.in. stan techniczny pojazdów, uprawnienia kierowców oraz ich stan trzeźwości. Podczas policyjnej akcji policjant postanowił skontrolować autobus szkolny, który dojeżdżał do jednej ze szkół powiatu kutnowskiego. Kontrola trzeźwości 60-latka wykazała, że w jego organizmie znajduje się prawie promil alkoholu. Mężczyźnie zostały przedstawione zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzna straci teraz prawo jazdy i odpowie przed sądem. Kierowanie w stanie nietrzeźwości jest zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności. To jednak nie koniec tej historii. Okazało się bowiem, że opiekun dzieci, który jechał tym autobusem również znajdował się pod wpływem alkoholu. Miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. 63-latek odpowie za podjęcie pracy w stanie nietrzeźwości za co może grozić kara aresztu lub grzywny, a także utrata pracy.

Akcja ,,Gimbus” to jedna z wielu systematycznie prowadzonych przez drogówkę akcji. Po raz kolejny dzięki tego typu działaniom wyeliminowano z drogi nietrzeźwego kierowcę.

(KWP w Łodzi / mw)