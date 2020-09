Policjanci odnaleźli niedoszłego samobójcę Data publikacji 15.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Kolejowego we Wrocławiu odnaleźli mężczyznę, który napisał na czacie linii pomocy pokrzywdzonym znajdującą się na platformie Ministerstwa Sprawiedliwości, że chce popełnić samobójstwo. Trafił pod opiekę medyczną.

Kilka dni temu, około godziny 1:00 w nocy, policjanci z Komisariatu Kolejowego we Wrocławiu dostali zgłoszenie od konsultanta z linii pomocy pokrzywdzonym znajdującej się na platformie Ministerstwa Sprawiedliwości, że na dworcu kolejowym znajduje się mężczyzna, który poinformował, że chce popełnić samobójstwo. Mundurowi nie mieli żadnego jego rysopisu ani dokładniejszych danych. Nie było możliwości namierzenia też jego telefonu komórkowego. Mężczyzna korzystał z ogólnodostępnej sieci WiFi połączył się z linią pomocową, poprzez czat. Znane było tylko jego imię i wiek.

Policjanci we współpracy ze Służbą Ochrony Kolei rozpoczęli poszukiwania zaginionego mężczyzny. Funkcjonariusze byli też w stałym kontakcie z konsultantem z linii pomocowej, który na bieżąco informował ich jakie dane przekazuje mu poszukiwany 47-latek. Po niespełna godzinie policjanci zauważyli na dworcu mężczyznę, który wydawał się być tym poszukiwanym. Gdy do niego podeszli, nie wiedział dokładnie, co chce zrobić, ale skarżył się na problemy w życiu prywatnym. Ostatecznie potwierdził, że miał zamiar targnąć się na własne życie i napisał o tym do linii pomocowej. Po sprawdzeniu jego dokumentów zgadzał się wiek oraz imię, jakie funkcjonariusze znali od początku poszukiwań.

Mundurowi uspokoili mężczyznę rozmową i na miejsce wezwali pogotowie ratunkowe. 47-latek został przekazany pod opiekę medyków.

(KWP we Wrocławiu / kp)