Chory na SMA Kajtuś potrzebuje pomocy. Policjanci przekazali nakrętki

Data publikacji 15.09.2020 Kajtuś to niespełna dwulatek, który walczy z SMA. To dla niego policjanci zbierali nakrętki. W pomoc zaangażowali się funkcjonariusze ze Świdwina, Połczyna-Zdroju oraz Sławoborza. Dzięki tej akcji, dzisiaj na ręce mamy chorego chłopca policjanci przekazali nakrętki. Wszyscy trzymamy kciuki za zdrowie Kajtka!

Kiedy policjanci usłyszeli o chorym na SMA Kajtku z Cieszeniewa, wiedzieli, że muszą zrobić wszystko, by mu pomóc zbierając nakrętki. Rodzina chłopca potrzebuje dziesięć milionów złotych na terapię genową. Dlatego też, policjanci ruszyli z pomocą. Zaangażowali swoich bliskich oraz znajomych. Na korytarzach w komendzie znajdowały się pojemniki, do których każdy mógł wrzucić plastikowe nakrętki. A tych znowu nie zabrakło – świdwińscy policjanci wspólnymi siłami zebrali partię nakrętek. Przekazane dzisiaj, 15.09.br., na ręce mamy Kajtka z Cieszeniewa nakrętki trafią do recyclingu, a zebrane w ten sposób pieniądze pomogą Kajtkowi sfinansować kosztowne leczenie.

Do zakończenia zbórki pozostało zebrać kwotę ponad 8 mln złotych. Świdwińscy policjanci mocno trzymają kciuki.

https://www.siepomaga.pl/dzielny-kajtus

(KWP w Szczecinie / mk)