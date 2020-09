Policjanci błyskawicznie pomogli kobiecie Data publikacji 15.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wrocławskiej komendy miejskiej kolejny raz znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. Podczas działań profilaktycznych prowadzonych pod jedną z galerii handlowych, do mundurowych znakujących rowery podeszła zdenerwowana kobieta, trzymając się za gardło. Funkcjonariusze szybko rozpoznali objawy zadławienia i przy pomocy odpowiednich technik pierwszej pomocy usunęli ciało obce z jej dróg oddechowych. Cała akcja trwała niecałe dwie minuty, a wszystko zarejestrowały kamery monitoringu.

Nawet podczas zazwyczaj spokojnych policyjnych działań profilaktycznych, może dojść do sytuacji, kiedy pomoc policjantów będzie potrzebna. Tym właśnie charakteryzuje się służba w granatowym mundurze - nigdy nie wiadomo co się wydarzy i kiedy przydadzą się nabyte podczas szkoleń umiejętności. W ubiegły piątek (11.09.2020 r.) pod jednym wrocławskich centrów handlowych, funkcjonariusze z Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wykazali się znajomością technik pierwszej pomocy, kiedy podeszła do nich zestresowana kobieta, która trzymała się za gardło i nie była w stanie powiedzieć nawet słowa.

Wszystko działo się w godzinach popołudniowych, tuż przy jednej z galerii handlowych. Tam właśnie funkcjonariusze prowadzili znakowanie rowerów w ramach programu profilaktycznego „Twój rower - twoja własność”. Polega on na wprowadzaniu danych jednośladu do policyjnego systemu. Dzięki temu rower staje się mniej atrakcyjny dla potencjalnego złodzieja, a w przypadku kradzieży i odzyskania pojazdu, łatwiej można odnaleźć jego właściciela, aby zwrócić mu jednoślad.

W pewnej chwili do funkcjonariuszy podeszła mocno zestresowana kobieta. Nie była w stanie nic powiedzieć i trzymała się za gardło. Policjanci, będąc przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy, szybko rozpoznali objawy zadławienia. Jest to dość częsta sytuacja, ale za każdym razem bardzo groźna, ponieważ osoba poszkodowana najczęściej nie jest w stanie pomóc sobie sama. Potrzebny jest ktoś, kto, używając podstawowych technik, pomoże usunąć ciało obce z dróg oddechowych.

Tym razem byli to wrocławscy mundurowi, którzy znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. Błyskawicznie pomogli oni kobiecie, która już po chwili mogła wziąć głęboki oddech. Całe zdarzenie trwało zaledwie 2 minuty i zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Na nagraniu widać dokładnie, jak błyskawiczna reakcja policjantów uchroniła kobietę przed poważniejszymi konsekwencjami zdrowotnymi.

(KWP we Wrocławiu / kp)