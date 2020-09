Nietrzeźwy agresor zaatakował dzielnicowego Data publikacji 15.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Orzeszu zatrzymał 44-latka, który w środku dnia, z wyjątkową agresją zaatakował go podczas prowadzonych przez mundurowego czynności. Pijany mieszkaniec Łazisk Górnych wyzywał, szarpał i groził śmiercią policjantowi. Po nocy spędzonej w policyjnej izbie zatrzymań, agresor usłyszał zarzuty i wraz z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego, został doprowadzony do prokuratury. Grozi mu do 3 lat więzienia.

Wczoraj (14 września) ok. godziny 13 dzielnicowy z orzeskiego komisariatu został skierowany na ulicę Klonową, gdzie samochód blokował przejazd. Policjant potwierdził zgłoszenie, a po ustaleniu danych właściciela udał się do miejsca jego zamieszkania. Wykonując czynności na ulicy Długosza w Orzeszu, nagle został zaatakowany przez przypadkowego mężczyznę, który z niewyjaśnionych przyczyn i z wyjątkową agresją zaczął wyzywać dzielnicowego, szarpać go za mundur i grozić śmiercią. Mimo podejmowanych przez policjanta prób uspokojenia agresora, ten stawał się coraz bardziej pobudzony i nie reagował na wydawane polecenia.

Do akcji wkroczyli następnie policjanci z drogówki, którzy wspólnie z dzielnicowym obezwładnili i zatrzymali agresora. 44-letni mieszkaniec Łazisk Górnych trafił do komisariatu. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 1,7 promila alkoholu w organiźmie.

Mężczyzna dziś usłyszał zarzuty: znieważania funkcjonariusza, naruszenia jego nietykalności cielesnej oraz kierowania gróźb karalnych. Do żadnego z nich się nie przyznał. Śledczy z orzeskiego komisariatru złożyli też wniosek o zastosowanie wobec mężczyżny środka zapobiegawczego. Prokurator Rejonowy w Mikołowie przychylił się do wniosku i objęł 44-latka policyjnym dozorem.

(KWP w Katowicach / mk)