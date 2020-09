Kolejne uderzenie w gang pseudokibiców Data publikacji 16.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W trakcie akcji zabezpieczono m.in. maczety, race oraz narkotyki. Tym razem 7 osób jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 5 osób zostało zatrzymanych, a 2 doprowadzono z AŚ. Mężczyźni są również podejrzani o udział w tzw. ustawce, do której doszło w 2010 roku.

Policjanci z Zarządu w Katowicach CBŚP prowadzą czynności w sprawie nadzorowanej przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie kraju od października 2014 roku. W tym czasie jej członkowie popełniali przestępstwa kryminalne, zajmowali się produkcją i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz wymuszeniami rozbójniczymi. Członkowie tej grupy są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych.

Na podstawie zebranych informacji policjanci CBŚP, wsparci przez Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Katowic przeprowadzili w minionym tygodniu działania na terenie woj. śląskiego tj. w Chorzowie, Rudzie Śląskiej oraz Świętochłowicach. Wówczas to, zatrzymano 5 osób w wieku od 23 do 30 lat. Ponadto 2 mężczyzn w wieku 33 i 40 lat, doprowadzono do prokuratury z Aresztu Śledczego.

W trakcie akcji policjanci zabezpieczyli maczety, race, marihuanę, kominiarki z emblematami lokalnego klubu sportowego oraz ochraniacze na zęby. Dokładnemu sprawdzeniu poddawane są zabezpieczone u podejrzanych komputery, nośniki danych oraz telefony komórkowe. W działaniach uczestniczył przewodnik z psem do wykrywania narkotyków z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

W Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach podejrzanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz m.in. wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych. Grozi im również odpowiedzialność za udział w tzw. ustawce z użyciem niebezpiecznych narzędzi takich jak młotki czy maczety. Do tego zdarzenia doszło w 2010 roku w Katowicach.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 6 osób na okres 3 miesięcy.

