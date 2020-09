Złodziej BMW zatrzymany po policyjnym pościgu Data publikacji 16.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sieradzcy policjanci wydziału kryminalnego, po pościgu, zatrzymali 3 mieszkańców powiatu zduńskowolskiego w wieku 18, 24 i 25 lat, którzy uciekali skradzionym wcześniej BMW. Kradzieży dokonał 25-latek, który w samochodzie przewoził również narkotyk. Za włamanie, niezatrzymanie się do kontroli drogowej i posiadanie środków odurzających grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

13 września 2020 r. po godz.1.00 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o kradzieży bmw z garażu przy prywatnej posesji w gminie Sieradz. Natychmiast na trasę ucieczki zostały skierowane policyjne radiowozy. Na ulicy 1 Maja policjanci wydziału kryminalnego zauważyli poszukiwane BMW. Jechali za nim ulicami Sieradza, dając mu światłami i dźwiękiem sygnały nakazujące zatrzymanie. Kierowca jednak nie reagował. Po kilkuminutowym pościgu porzucił pojazd. Podróżujące w nim osoby wybiegły z auta i zaczęły uciekać. Chwilę później byli już w rękach sieradzkich kryminalnych. Zatrzymani to trzej mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego w wieku 18,24 i 25 lat. Zostali przewiezieni do komendy i osadzeni w policyjnym areszcie. Badanie alkomatem wykazało, że zatrzymani byli trzeźwi. Wskazało natomiast u wszystkich obecność w organizmie środków odurzających. Funkcjonariusze pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Sieradzu prowadzili czynności, aby ustalić okoliczności zdarzenia. Jak się okazało, mężczyźni wcześniej kilkakrotnie byli na posesji zgłaszającego i widzieli zaparkowane w garażu bmw. 25-latek wiedząc, gdzie przechowywane są kluczyki od samochodu, dzień wcześniej dokonał ich kradzieży. 13 września pojechał tam wspólnie ze swoimi znajomymi. Na miejscu 25-latek wysiadł z auta, mówiąc, że wkrótce wróci. Wszedł do garażu, gdzie stało auto. Skradzionymi kluczykami uruchomił silnik i odjechał. Następnie zadzwonił do kolegów, informując ich, że ukradł samochód. Umówili się w wyznaczonym miejscu i przesiedli się do skradzionego BMW. Właściciel posesji zauważył, jak złodziej wyjeżdżał z garażu. Natychmiast poinformował o tym policję. Po zatrzymaniu 'uciekinierów policjanci przeszukali porzucony samochód, w którym znaleźli dealerkę ze środkiem odurzającym. Jak się okazało, należała ona 25 -latka. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie 25-latek usłyszał zarzut włamania, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz posiadania środków odurzających, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator Rejonowy w Sieradzu zastosował wobec mężczyzny policyjny dozór. Był już w przeszłości notowany za konflikty z prawem.

(KWP w Łodzi / kp)