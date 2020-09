Szczęśliwy finał policyjnej akcji poszukiwawczej za zaginionym 9-latkiem Data publikacji 16.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wałbrzyscy funkcjonariusze w poniedziałek po południu przeprowadzili działania poszukiwawcze w związku z otrzymaniem informacji o zaginięciu 9-latka. Ogłoszony został alarm dla policjantów. Chłopiec cały i zdrowy został odnaleziony już po kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia w jednym z obiektów handlowych na terenie Wałbrzycha.

W poniedziałek, 14.09.2020 r., około godziny 17:15 dyżurny drugiego komisariatu w Wałbrzychu został powiadomiony o zaginięciu chłopca w dzielnicy Nowe Miasto. Stróżom prawa o okolicznościach zdarzenia opowiedziała matka 9-latka. Wstępne ustalenia wskazywały, że oddalił się on z placu zabaw. Ponieważ poszukiwania prowadzone przez najbliższą rodzinę nie przyniosły rezultatu, powiadomili oni policję. Natychmiast rozpoczęto akcję poszukiwawczą. Funkcjonariusze, posiadając rysopis dziecka, sprawdzali pobliskie pasaże handlowe i sklepy oraz patrolowali ulice miasta.

Po kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia policjanci odnaleźli zaginionego 9-latka. Chłopiec przebywał w jednym z centrów handlowych na terenie Wałbrzycha. Dzięki szybkiej akcji poszukiwawczej finał tej historii zakończył się szczęśliwie, jednak niewiele potrzeba, aby mogło dojść do nieszczęścia.

Policjanci apelują i ostrzegają. Zaginięcia to sytuacje, które mogą przydarzyć się każdemu. Do zaginięcia może dojść w sklepie, na plaży, na placu zabaw, czy też w lesie. Na moment czymś się zajmiemy, odwrócimy głowę i nagle okazuje się, że obok nas nie ma dziecka. To naturalne, że w przypadku zaginięcia juniora, najpierw każdy samodzielnie stara się odnaleźć malucha. Jednak jeśli w ciągu kilkunastu minut to się nie uda, zalecamy jak najszybsze powiadomienie policji. Dzieci nie są świadome istniejących zagrożeń, dlatego tak ważny jest stały nadzór nad nimi i ciągła opieka rodziców, bądź opiekunów. Maluchy zaaferowane zabawą nie zdają sobie sprawy z wielu niebezpieczeństw. Dziecięca wyobraźnia jest nieograniczona i jeśli rodzice nie zorganizują im odpowiednio wolnego czasu, pomysłowość naszych pociech może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Wtedy wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii.

Przekazujmy więc dzieciom ciągle podstawowe zasady bezpiecznych zachowań i uczmy właściwych reakcji w sytuacjach zagrożenia.

(KWP we Wrocławiu/js)