Policjant z Ełku oddał prawie 50 litrów krwi. „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Data publikacji 16.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Ełku mł. asp. Marcin Andruszkiewicz otrzymał odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Funkcjonariusz oddał już prawie 50 litrów krwi. Taką odznakę ma też nadkom. Waldemar Przekop, który oprócz tego, że sam oddaje krew, to także motywuje innych, organizując akcje krwiodawstwa.

Pierwszy krok, którym jest podjęcie decyzji o oddaniu krwi i staniu się krwiodawcą, jest początkiem wspaniałej drogi do osiągnięcia satysfakcji. Uczucie to zradza się ze świadomości tego, że oddana krew może uratować inne ludzkie życie. Dawcy zwiększają również własne bezpieczeństwo, bo już przy pierwszym oddaniu krwi poznają swoją grupę krwi, a ta informacja jest bardzo ważna.

27 lat – tyle już czasu mł. asp. Marcin Andruszkiewicz jest honorowym dawcą krwi. Za swoje poświęcenie otrzymał odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Nadaje ją Minister Zdrowia honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Ełcki funkcjonariusz przekazał już prawie 50 litrów tego niezastąpionego płynu. Policjant przyznaje, że wszelkie odznaczenia są miłe, ale nie robi tego dla własnych korzyści czy przywilejów.

„Oddaję krew, bo uważam to za ważne. Wiem, że mogę w ten sposób komuś pomóc. Dla mnie to minimalny wysiłek, a dla kogoś potrzebującego, np. rannego w wypadku, może to być decydujące dla zdrowia i życia. Krwi nie można wyprodukować, więc jedynym sposobem na jej zapotrzebowanie jest oddanie jej przez drugiego człowieka. Gdy tylko skończyłem 18 lat, stwierdziłem, że chętnie pomogę innym w ten sposób i niezmiennie trwa to już od wielu lat”.

- mówi policjant.

W ełckiej komendzie służy także nadkom. Waldemar Przekop, który również ma odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Policjant oddał już ponad 43 litry krwi. Co więcej, skutecznie motywuje i zachęca także innych do krwiodawstwa. Jest pomysłodawcą mikołajkowej akcji oddawania krwi i od kilku lat organizuje ją w ełckiej komendzie. Dzięki tej inicjatywie bank krwi wzbogacił się o kilkadziesiąt litrów tego płynu.

(KWP w Olsztynie / kp)