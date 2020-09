Ukrytego za piecem w kotłowni poszukiwanego 34-latka odnaleźli policjanci Data publikacji 16.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z częstochowskiego wydziału kryminalnego zatrzymali 34-latka, który od 2 lat poszukiwany był dwoma listami gończymi i dwoma Europejskimi Nakazami Aresztowania (ENA). Mężczyzna wrócił z Austrii na urodziny syna. Gdy policjanci weszli do domu, ukrył się w kotłowni za piecem. O tym, że nie była to dobra kryjówka, przekonał się po chwili, gdy znaleźli go tam nieumundurowani policjanci. Z kotłowni trafił prosto do więzienia, gdzie spędzi prawie 7 lat.

Policjanci z wydziału kryminalnego, na co dzień tropiący osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości, wytrwale prowadzą swoje poszukiwania. Osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności stosują różne techniki i wybierają niespotykane kryjówki, by nie wpaść w ręce policjantów.

Tym razem w ręce operacyjnych wpadł 34-latek, który w sobotę, 12 września, przyjechał do Częstochowy na urodziny syna. Gdy nieumundurowani policjanci weszli na posesję, poszukiwany za kradzież i kierowanie w stanie nietrzeźwości mężczyzna ukrył się w kotłowni za piecem. To jednak nie pomogło mu uniknąć kary. Wprost z kotłowni trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 7 lat.

(KWP w Katowicach / kp)