Pomoc przyszła na czas Data publikacji 16.09.2020

Dzięki błyskawicznej reakcji piekarskich stróżów prawa nie doszło do tragedii. Policjanci uratowali życie 44-letniego mężczyzny, który próbował targnąć się na swoje życie. Mundurowi w ostatniej chwili zdjęli linę z jego szyi. Życiu zdesperowanego mężczyzny nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, 12.09.br.. Dyżurny piekarskiej jednostki otrzymał zgłoszenie dotyczące osoby chcącej targnąć się na swoje życie. Jak się okazało, mundurowi przyjechali na miejsce w samą porę. Na placu przed budynkiem mieszkalnym zauważyli mężczyznę stojącego przy słupie z założoną pętlą na szyi, który na widok stróżów prawa opuścił się, zaciskając linę. Widząc to, policjanci podbiegli do 44-latka, podnieśli go i zdjęli pętlę z jego szyi. Następnie udzielili potrzebującemu pierwszej pomocy i oczekiwali na przybycie załogi pogotowia ratunkowego. Mieszkaniec Piekar Śląskich prawdopodobnie był nietrzeźwy. Obecni na miejscu ratownicy zdecydowali o zabraniu mężczyzny do szpitala celem przeprowadzenia badań.

(KWP w Katowicach / mw)