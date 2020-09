W zaroślach uprawiał konopie indyjskie Data publikacji 16.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali mieszkańca gminy Koronowo, który w zaroślach uprawiał konopie indyjskie. Policjanci zabezpieczyli tam ponad 100 krzaków tej rośliny w różnej fazie wzrostu, jak również świeżo ścięte kwiatostany. Mężczyźnie grozi 10 lat pozbawienia wolności.

Wszystko zaczęło się od ustaleń policjantów, którzy w minioną sobotę (12.09.2020) przeprowadzili działania na terenie jednej z miejscowości w gminie Koronowo. Z posiadanych przez funkcjonariuszy informacji wynikało, że mieszkaniec tej gminy ma związek z narkotykami.

Trop zaprowadził ich do miejsca w zaroślach, gdzie mężczyzna uprawiał konopie indyjskie. Kryminalni pojawili się tam w momencie, gdy 23-latek ścinał rośliny. Był kompletnie zaskoczony wizytą policjantów, którzy natychmiast go zatrzymali, a następnie przystąpili do dalszych czynności. Łącznie zabezpieczyli tam ponad 100 roślin w różnej fazie wzrostu (od 30 cm do 2 metrów), a także ponad 2 kilogramy ściętych przez mężczyznę kwiatostanów. Wstępne przeprowadzone badania potwierdziły, że ścięte kwiatostany to zabronione ustawą konopie indyjskie.

„Właściciel” zabronionych substancji trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz uprawy konopi indyjskich, za co może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności. 23-latek został objęty policyjnym dozorem.

Sprawa ma charakter rozwojowy i policjanci przewidują kolejne zatrzymania.