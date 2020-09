Poddębicki policjant Mistrzem Świata w Karate WUKF Data publikacji 16.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy posterunkowy Michał Czechowicz, policjant Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, zdobył złoty medal w kategorii do 80 kg do 35 lat w karate kontaktowym. Puchar Świata odbył się w Szczecinie. To wyróżnienie jest ukoronowaniem jego ciężkich treningów, ale również potwierdzeniem tego, że w życiu warto mieć pasję.

Funkcjonariusz, rozpoczął swoją przygodę z karate jako 18 - letni chłopak. Zachwyciła go kontaktowa dyscyplina pochodząca z Japonii – Karate. Obecnie jest posiadaczem stopnia uczniowskiego 3 KYU (brązowy pas). Zaangażowanie i oddanie szybko zaowocowały sukcesami. To tylko był dowód dla Michała, że warto robić to co się lubi i jeszcze mieć z tego satysfakcję. W zawodach, które odbyły się w Szczecinie, rozegrano pojedynki z udziałem blisko 500 zawodników, reprezentujących 14 krajów. Michał startował w kategorii średniej (do 80 kg).

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sportowych sukcesów.

(KWP w Łodzi/js)