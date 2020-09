Zatrzymali 4 mężczyzn oszukujących seniorów metodą na "policjanta" Data publikacji 18.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Rudzcy kryminalni zatrzymali członków grupy oszukującej seniorów metodą „na policjanta”. Mężczyźni wpadli, gdy przyjechali po odbiór 30 tys. złotych od 79-latka. Tydzień wcześniej tą samą metodą oszukali innego seniora, który wydał im 23 złote monety warte 160 tys. złotych. Trzej dorośli oszuści, którzy od dłuższego czasu byli „policyjnymi kurierami”, zostali już tymczasowo aresztowani. Za oszustwa grozi im kara do 8 lat więzienia. Natomiast 16-latkiem zajmie się sąd rodzinny.

Zatrzymanie sprawców było możliwe dzięki wnikliwej pracy śledczych, którzy w ramach trwającego dochodzenia ustalili tożsamość oszustów i miejsca ich pobytu. Mężczyźni są odpowiedzialni za kilka przestępstw na terenie Rudy Śląskiej, w których wspólnie z innymi osobami dokonywali oszustw metodą „na policjanta”. W trakcie zatrzymania mieli odebrać od starszego rudzianina 30 tys. złotych, które rzekomo były pomocne w złapaniu oszustów bankowych. Tydzień wcześniej tą samą metodą oszukali 75-latka z Rudy Śląskiej, który przekazał fałszywemu policjantowi 23 złote monety, warte blisko 160 tys. złotych. Jeden z zatrzymanych mężczyzn wmówił rudzianinowi, że jako policjant musi zabrać na chwilę monety, aby wykonać specjalistyczne zdjęcia 3D. Po wyjściu z mieszkania zniknął, a senior nie odzyskał już swojej cennej kolekcji.

Tego typu oszustw jest więcej, a śledczy z rudzkiej komendy zbierają kolejne dowody przeciwko tej grupie. Czterej zatrzymani w sprawie mężczyźni to mieszkańcy Zabrza i Bytomia, w wieku 28, 18, 17 i 16 lat. Policjanci ustalili, że sprawcy odgrywali rolę „kurierów”, którzy podając się za policjantów, odbierali od seniorów pieniądze. Śledczy i rudzki prokurator wnioskowali do sądu o tymczasowe aresztowanie zatrzymanych. W czwartek, 17.09.br., rudzki sąd przychylił się do wniosku, a 28,18 i 17-latek trafili do aresztu na 3 miesiące. Czwartym z grupy jako nieletnim zajmie się sąd rodzinny.

Kryminalni z rudzkiej komendy zapowiadają, że sprawa ma charakter rozwojowy, a docierając do kolejnych pokrzywdzonych, zarzuty wobec sprawców będą poszerzane. Nie wykluczamy również kolejnych zatrzymań.

Po raz kolejny ostrzegamy i przypominamy:

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem.

Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach. Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust.

Nigdy na czyjeś zlecenie nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku, nie zaciągaj kredytów i nie ujawniaj swoich danych osobowych, numerów PIN, haseł.

Po rozmowie natychmiast zadzwoń do kogoś bliskiego i opowiedz o zdarzeniu.

Poinformuj Policję! Każdą próbę wyłudzenia pieniędzy można zgłaszać w dowolnej jednostce lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

(KWP w Katowicach / mw)