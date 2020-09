Przestępcy obracali suszem tytoniowym na ogromną skalę Data publikacji 18.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi kontynuując czynności prowadzone od sierpnia 2017 roku zatrzymali kolejną osobę powiązaną z nielegalną dystrybucją suszu tytoniowego na ogromną skalę. Zatrzymany kierował zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze międzynarodowym.

We wrześniu br., policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali osobę, która kierowała zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze międzynarodowym zajmującą się nielegalnym importem suszu tytoniowego na teren Polski, oraz jego dalszą sprzedażą do nielegalnych fabryk produkujących papierosy.

W tej sprawie zgromadzono materiał dowodowy wskazujący na to, że zatrzymany 38-letni mieszkaniec województwa łódzkiego uczestniczył we wprowadzeniu na teren Polski ponad 804 ton nielegalnego suszu tytoniowego. Dotychczas zatrzymano szereg osób, których działalność doprowadziła do uszczuplenia Skarbu Państwa na ponad 500 milionów złotych.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, który wydał zarządzenie o zatrzymaniu mężczyzny.

Zatrzymanemu grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa.

(KWP w Łodzi/js)