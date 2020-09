Na krwiodawców można liczyć! Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Na hasło „potrzebna krew” funkcjonariusze i pracownicy cywilni Policji zawsze stawiają się licznie. Tak też było dzisiaj, 18 lipca br., przed Komendą Główną Policji i Komendą Stołeczną Policji. Policjanci, oddawali krew dla hospitalizowanego syna naszego kolegi z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP nadkom. Mariusza Tomczaka, który choruje na aplazję szpiku i w procesie leczenia potrzebuje zwiększonej ilości krwi.

Szczególnie w okresie panującej na świecie pandemii krew jest jeszcze cenniejszym darem, niż na co dzień. W całej Warszawie z powodu braku krwi pojawiły się elektroniczne billboardy wzywające do jej honorowego oddawania. Wszyscy wiemy, że nic jej nie zastąpi. Krwiodawcy oddawanie tego najcenniejszego daru traktują jako honorową powinność. Do krwi dodają więc serce i chęć pomocy.

Mimo że w dobie walki z koronawirusem również i podczas oddawania krwi obowiązują szczególne obostrzenia, chętnych do podzielenia się cząstką siebie nie brakowało. W piątkowej akcji w KGP udział wzięło 47 osób, a w KSP 53 osoby. W sumie zebrano ponad 52 litry krwi.

(BKS KGP, foto. Grzegorz Utnik)