Lubuska Policja dziękuje Ochotniczej Straży Pożarnej za profesjonalną współpracę Data publikacji 18.09.2020 Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Pasterski podziękował przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych za ich profesjonalny wkład w prowadzone działania. Dzięki ich zaangażowaniu lubuscy policjanci otrzymują duże wsparcie, które ma istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców regionu. To sojusz, który sprawia, że zdrowie i życie Lubuszan jest skutecznie chronione.

Choć docelowo ich służba ma inne cele to bardzo często spotykają się na wspólnych działaniach, które bez wzajemnej współpracy narażone byłyby na porażkę. To nie tylko słowo odnoszące się do zmagań sportowych, ale w wielu przypadkach walka życia ze śmiercią, która może zostać wygrana tylko dzięki maksymalnemu wykorzystaniu kompetencji kilku podmiotów. Sa nimi bez wątpienia funkcjonariusze Ochotniczych Straży Pożarnych i Policji. Prowadzone w ostatnich latach akcje kończyły się uratowaniem wielu osób tylko dlatego, że te dwie służby potrafiły ze sobą współgrać. Wykorzystać swoje umiejętności, kompetencje i zaangażowanie na najwyższym poziomie. Wielką rolę w działaniach związanych chociażby z poszukiwaniem osób zaginionych pełnią strażacy ochotnicy z OSP Jargoniewice. Dzięki ich determinacji oraz sprzętowi, grupa poszukiwawczo-ratownicza z tej jednostki skutecznie angażuje się w pomoc osobom zaginionych i stanowi ogromne wsparcie lubuskiej Policji w wielu sytuacjach decydując, czy zakończą się one happy endem.

Nie bez kozery zatem zostało wywołane spotkanie, którego pomysłodawcą był Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Pasterski. Mając na względzie wspomniany wyżej wkład specjalistów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jargoniewicach m.in. w poszukiwania osób zaginionych, szef lubuskich stróżów prawa chciał podziękować za sojusz, który nawiązał się między jednostkami przed laty i który cały czas jest umacniany. Wszystko z korzyścią dla Lubuszan, którzy w niebezpieczeństwie mogą liczyć na podwojone siły służb. Tylko w ostatnich latach prowadziły one 67 wspólnych akcji, gdzie wykorzystały swoje kompetencje.

Działania OSP Jargoniewice docenił obecny również na spotkaniu Lubuski Komendant Wojewódzki PSP - bryg. mgr inż. Patryk Maruszak. Podkreślając rolę ochotników dziękował za ich poświęcenie, determinację, rozwój oraz dyspozycyjność. Mając świadomość, że realizacja takich zadań możliwa jest nie tylko dzięki umiejętnościom i chęciom, ale i profesjonalnemu sprzętowi, przekazał promesę w wysokości 5 tys. zł właśnie na kolejne inwestycje.

To ważne, aby doceniać rolę Ochotniczej Straży Pożarnej. To ludzie, którzy mimo społecznej roli tej formacji, poświęcając swój prywatny czas, narażają swoje zdrowie i życie dla innych. Lubuska Policja jest tego świadoma widząc ich profesjonalizm podczas wspólnych akcji. Dziękujemy, że możemy na nich liczyć!

(KWP w Gorzowie / mw)