Stalkerzy trafili w ręce policjantów Data publikacji 18.09.2020 Policjanci z Gdańska i Lęborka zatrzymali stalkerów. W Gdańsku w ręce policjantów trafił mężczyzna, który nękał swoich sąsiadów. Pozostawiał listy z groźbami na wycieraczkach, rzucał ciężkimi przedmiotami w drzwi, zapychał zamki, słuchał głośno muzyki. Odpowiedzialności karnej nie uniknie również stalkerka z Lęborka. Młoda kobieta uporczywie nękała dwoje mieszkańców powiatu lęborskiego oraz ich dzieci. Obrażani wulgaryzmami, niepokojeni codziennymi wizytami kobiety pod swoim domem i rzucaniem kamieniami w okna oraz dzieci, spowodowało, że ofiary zwróciły się o pomoc do Policji.

Policjanci z Przymorza pracowali nad sprawą uszkodzenia samochodu, do którego doszło w nocy pierwszego września. Sprawca wybił szyby w zaparkowanym samochodzie i wgniótł karoserię. Policjanci na miejscu zabezpieczyli ślady, sprawdzili zapisy z kamer monitoringu i rozmawiali ze świadkami. Informacje, które zdobyli kryminalni, doprowadziły ich do 37-letniego mężczyzny.

Funkcjonariusze dowiedzieli się, że podejrzewany przez nich o zniszczenie samochodu mieszkaniec gdańskiego Przymorza od dłuższego czasu nęka swoich sąsiadów. 37-latek dręczył mieszkańców włączeniem głośnej muzyki, rzucaniem w drzwi ciężkimi przedmiotami, uderzał w nie, gdy przechodził obok. Stalker regularnie pozostawiał też na wycieraczkach swoich ofiar listy z groźbami. Mężczyzna uporczywie zaklejał lub zalewał klejącą cieczą zamki do drzwi, dopuścił się również naruszenia nietykalności cielesnej swojego sąsiada.

Pokrzywdzeni nie składali wcześniej zawiadomień o przestępstwie, w obawie przed impulsywnym i agresywnym mężczyzną.

Pracując nad sprawą, policjanci zebrali dowody świadczące o przestępczej działalności stalkera. Przesłuchali wielu świadków, zabezpieczyli dowody, które pozwoliły funkcjonariuszom na jego zatrzymanie i ogłoszenie zarzutów. Mężczyzna usłyszał ich siedem i dotyczą one stalkingu, kierowania gróźb karalnych, zniszczenia mienia oraz naruszenia nietykalności cielesnej.

Prokurator zawnioskował o aresztowanie stalkera, a sąd przychylił się do jego wniosku. 37-latek najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

Z kolei do lęborskich policjantów zgłosiła się para mieszkańców powiatu lęborskiego, którzy poinformowali ich o tym, że od dłuższego czasu są nękani. W rozmowie z nimi śledczy dowiedzieli się, że od około czterech miesięcy młoda kobieta przychodzi pod ich dom, rzuca kamieniami w okna oraz dzieci. Kobieta krzyczy obraźliwe słowa oraz drażni ich psy. Mimo wyraźnego sprzeciwu osób kobieta nie przestawała nękać pokrzywdzonych, była coraz bardziej nachalna i agresywna, dlatego pokrzywdzeni podjęli decyzje o zgłoszeniu tej sprawy policjantom.

Policjanci bardzo szybko ustalili miejsce pobytu kobiety i zatrzymali ją. Podejrzana o uporczywe nękanie mieszkanka Lęborka została przewieziona do prokuratury, gdzie ogłoszono jej zarzuty stalkingu, a prokurator zastosował wobec niej dozór policji, zakaz zbliżania się oraz kontaktowania z pokrzywdzonymi.

Zgodnie z kodeksem karnym za uporczywe nękanie innej osoby, które wzbudza w niej poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają o tym, że w przypadku uporczywego nękania, jedyną metodą walki z tym przestępstwem jest zgłoszenie go policji. Ofiara powinna też gromadzić dowody (np. SMS-y, e-maile, listy, nagrania), pozyskać świadków.

Stalking określa się jako uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary. Zgodnie z kodeksem karnym, stanowi on przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat, a w niektórych przypadkach nawet do lat 12. Sprawcami są zarówno mężczyźni, jak i kobiety, ludzie z różnych środowisk, czasem bardzo inteligentni.

Nie jest możliwe stworzenie pełnego katalogu zachowań, które mogą być uznane za przejaw uporczywego nękania. Jednak praktyka uczy, że dręczyciele zazwyczaj działają poprzez dzwonienie, śledzenie, zastraszanie, tzw. głuche telefony oraz telefony w porze nocnej, wystawanie w okolicy domu ofiary czy miejsca zatrudnienia, nawiązywanie niechcianego kontaktu przy pomocy osoby trzeciej, śledzenie, włamania do domu lub samochodu, wysyłanie listów, e-maili, a nawet prezentów.

Pamiętajmy, że jednorazowa sytuacja nie może być traktowana jako uporczywa. Warunkiem wypełnienia znamion przestępstwa stalkingu jest to, że poprzez nękanie sprawca wzbudza w pokrzywdzonym, uzasadnione okolicznościami, poczucie zagrożenia.

(KWP w Gdańsku / kp)