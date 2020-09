Nowogardzcy policjanci pomogli mężczyźnie w szybkim dotarciu do szpitala Data publikacji 21.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Nowogardzie po raz kolejny pomogli osobie, której życie było zagrożone. Tym razem przeprowadzili pilotaż auta, w którym przewożono 56-letniego mieszkańca powiatu tureckiego z podejrzeniem ataku padaczki. Dzięki sprawnej akcji mundurowych mężczyzna szybko i bezpiecznie dojechała do szpitala.

W ubiegły wtorek (15.09.2020 r.) przed godziną 12:00, patrolujących drogę wojewódzką nr 106 policjantów zatrzymała roztrzęsiona kobieta, która poprosiła o pomoc w dotarciu do najbliższego szpitala. 55-letnia mieszkanka powiatu tureckiego w trakcie podróży samochodem zauważyła, że jadący z nią mąż nagle dostał drgawek. Policjanci, widząc duże natężenie ruchu na drodze, nie zastanawiali się ani chwili, poinformowali dyżurnego jednostki, po czym podjęli pilotażu mężczyzny do nowogardzkiego szpitala. Sierż. Justyna Mizerska, st.sierż. Szymon Ebert oraz post. Sara Komosa poinstruowali kierującą o zasadach bezpieczeństwa przejazdu w trybie pilotażu i ruszyli w stronę szpitala. Z uwagi na realne zagrożenia życia, mundurowi, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych szybko i bezpiecznie dowieźli mężczyznę do szpitala, gdzie otrzymał niezbędną pomoc medyczną.

(KWP w Szczecinie / kp)