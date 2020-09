Policjanci zapobiegli nieszczęściu Data publikacji 21.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ochrona życia i zdrowia to elementy na stałe wpisane w życiorys policjanta. Funkcjonariusze codziennie podejmują ważne i odpowiedzialne decyzje. Każdego dnia w służbie udowadniają, że policyjna rota ślubowania nie jest pustym frazesem, a słowa „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” to dla nich codzienność. Tym razem natychmiastowa reakcja policjantów z Targówka zapobiegła nieszczęściu jakie mogło się wydarzyć. 35-latka planowała popełnić samobójstwo. Poszkodowana, której z pomocą przyszli policjanci, została przetransportowana do szpitala, gdzie trafiła pod opiekę lekarzy.

Służba wymaga od funkcjonariuszy wielu umiejętności, w tym radzenia sobie w stresowych sytuacjach oraz podejmowania natychmiastowych decyzji. Policjanci stoją na straży bezpieczeństwa mieszkańców i udzielają pomocy obywatelom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

Tak zdarzyło się i tym razem. Sierżant Dominik Łoboda i sierżant Tomasz Sławiński z wydziału wywiadowczo - patrolowego otrzymali informację o kobiecie, która chciała popełnić samobójstwo. Policjanci natychmiast sprawdzili terenu, gdzie miała przebywać 35-latka. Zauważyli ją siedzącą na chodniku, całą we krwi, z ranami ciętymi nadgarstków i szyi. Wywiadowcy od razu udzielili jej pierwszej pomocy i monitorowali stan mieszkanki Targówka do czasu przyjazdu karetki. Kobieta nie ułatwiała tego zadania, była pod wpływem alkoholu, próbowała się wyrywać i krzyczała, że nie chce już żyć. Załoga pogotowia zabrała 35-latkę do szpitala, gdzie trafiła pod opiekę lekarzy. Jak się później okazało, powodem próby samobójczej kobiety były problemy osobiste.

(KSP/js)