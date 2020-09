Wysyłali linki, dzięki którym uzyskiwali dostęp do cudzych kont bankowych Data publikacji 21.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Śródmieścia na gorącym uczynku przestępstw zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwo i kradzież z włamaniem na konto. Kobieta nieświadoma zagrożenia kliknęła w otrzymany odnośnik umożliwiając tym samym sprawcom dostęp do swojego rachunku w banku i wypłatę pieniędzy. Sąd podjął już decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn na 3 miesiące.

Wszystko zaczęło się od fałszywego linku, który sprawcy wysłali do swojej ofiary. Miał on przekierować pokrzywdzoną na stronę jednego z popularnych portali aukcyjnych. Kiedy kobieta kliknęła w otrzymany fałszywy odnośnik, udostępnił on sprawcom dostęp do wszystkich aplikacji, które pokrzywdzona miała zainstalowane na swoim telefonie, w tym także do jej konta bankowego.

To właśnie umożliwiło sprawcom przełamanie elektronicznych zabezpieczeń, dzięki którym uzyskali informację odnośnie stanu salda rachunku bankowego. Sprawcy zmienili zapis danych informatycznych w elektronicznym systemie bankowym umożliwiając sobie w ten sposób dostęp do rachunku pokrzywdzonej i wykonując w jej imieniu bezprawne operacje.

Sprawcy natychmiast przelali gotówkę z rachunku pokrzywdzonej na rachunki „słupy”, a następnie w pewnych odstępach czasu zaczęli realizować wypłaty w bankomatach.

To podczas jednej z takich wypłat do akcji wkroczyli śródmiejscy kryminalni, którzy na gorącym uczynku przestępstwa zatrzymali mężczyzn podejrzanych o udział w tym przestępstwie. 30-latek i jego o trzy lata młodszy kompan posiadali przy sobie zestawy startowe kart telefonicznych, telefony mogące służyć do popełniania podobnych przestępstw oraz jeden telefon pochodzący z kradzieży. Straty na skutek tego przestępstwa przekroczyły 6700 złotych.

Zgromadzony dotychczas materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje na to, że zatrzymane osoby działały wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi jeszcze osobami, które za pośrednictwem sieci Internet dokonywały włamań na cudze rachunki bankowe, wyłudzały pieniądze, a następnie zakładały inne rachunki bankowe, na które przelewały wyłudzone środki celem ich dalszej wypłaty w bankomatach.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Na wniosek policjantów ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją prowadzących tę sprawę, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu obu mężczyzn na 3 miesiące. Za te przestępstwa kodeks karny przewiduje do 10 lat pozbawienia wolności.

