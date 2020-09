Lubuski policjant kolarskim mistrzem Polski Data publikacji 21.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. szt. Tomasz Kołogryw po raz kolejny najlepszy w kolarstwie szosowym. 19 września br., policjant wystartował w Górskich Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Szosowym i zajął 1 miejsce w kategorii służby mundurowe. To funkcjonariusz, który na każdych zawodach zdobywa po kilka medali z najcenniejszego kruszca.

19 września tego roku w miejscowości Sosnówka - Podgórzyn odbyły się Górskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym, na których pojawiła się kategoria „Służby Mundurowe”. Wyścig objęty był patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Podczas mistrzostw nie mogło zabraknąć sierż. szt. Tomasza Kołogryw - policjanta służby prewencji z Komisariatu Policji w Szprotawie (KPP Żagań), który od ponad 6 lat uprawia kolarstwo szosowe i bierze udział w zawodach. Na swoim koncie Tomasz ma już mnóstwo zwycięstw.

Trasa wyścigu obejmowała 5 okrążeń, łącznie do pokonania 70 kilometrów, przewyższenia sięgające 1600 m oraz 4,5 kilometrowy podjazd. Do tego ostre zjazdy, gdzie licznik pokazywał nawet 70 km/h. Pogoda na trasie była upalna, mocno świeciło słońce, jednak dla sierż. szt. Tomasza Kołogryw nie stanowiło to żadnego problemu, jak sam stwierdził pogoda była dla niego idealna. Po pokonaniu 70 kilometrowego odcinka lubuski policjant pojawia się na mecie jako pierwszy w kategorii „Służby Mundurowe” z czasem 2:20.

Żagański policjant każdego roku na swoim koncie ma nowe zwycięstwa. Oto przykłady kilku z nich:

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)