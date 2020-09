Czujny nawet w czasie wolnym od służby Data publikacji 21.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Czujność i szybka reakcja funkcjonariusza w czasie wolnym od służby i policjantów z V Komisariatu Policji KMP w Łodzi pozwoliła zatrzymać dwóch mężczyzn, próbujących ukraść katalizator warty około 1000 złotych z zaparkowanego samochodu. 27-latkowi oraz jego 22-letniemu kompanowi zostały już przedstawione zarzuty. Obaj odpowiedzą za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego oraz przywłaszczenie mienia, co jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.

18 września 2020 roku, około godziny 3:00, funkcjonariusz z Ogniwa Patrolowego I Komisariatu Policji KMP w Łodzi, będąc w czasie wolnym od służby usłyszał dźwięk rozcinanego metalu przez okno swojego mieszkania na Łodzkich Bałutach. Policjant natychmiast opuścił miejsce zamieszkania i pobiegł w kierunku przyblokowego parkingu.

Na miejscu dostrzegł trzech mężczyzn. Jeden z nich leżał pod samochodem świecąc latarką, dwóch innych stało obok. Nie zważając na zagrożenie i na liczebną przewagę złodziei, rzucił się na jednego z nich. W pewnym momencie poczuł cios w głowę zadany nogą przez kolejnego podejrzewanego. Mimo groźnie wyglądającej sytuacji policjant nie poddał się i zatrzymał jednego ze sprawców do czasu przyjazdu policyjnego radiowozu. Stróż prawa po krótkiej obserwacji w jednym z łódzkich szpitali i z niewielkimi obrażeniami wrócił do domu, natomiast ujęty mężczyzna, trafił do policyjnego aresztu.

Będący na miejscu policjanci zauważyli leżącą pod autem latarkę oraz szlifierkę kątową. Tego samego dnia kryminalni ustalili i zatrzymali 22-letniego kompana podejrzanego, który uczestniczył w przestępczym procederze. W policyjnych bazach danych wyszło na jaw, że 27-latek był w przeszłości wielokrotnie notowany za podobne i inne przestępstwa. Obaj odpowiedzą za przywłaszczenie mienia i czynną napaść na funkcjonariusza publicznego. Decyzją sądu najbliższe dwa miesiące spędzą w areszcie tymczasowym. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi V Komisariat Policji w Łodzi.

(KWP w Łodzi/js)