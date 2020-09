Policyjny Ibed odnalazł 67-latkę Data publikacji 21.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kozieniccy policjanci odnaleźli zaginioną 67-latkę. W poszukiwania kobiety zaangażowanych było kilkadziesiąt osób - stróże prawa z Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz kilka zastępów straży pożarnej. Na szczęście dzięki natychmiastowej akcji i przy pomocy policyjnego psa Ibeda kobieta została odnaleziona w pustostanie. Seniorka z uwagi na niską temperaturę w nocy trafiła pod opiekę lekarzy.

W sobotę przed godz. 22. dyżurny kozienickiej Policji został powiadomiony przez córkę 67-latki o jej zaginięciu. Kobieta mieszkała w jednej z gmin na terenie powiatu kozienickiego. Z zebranych przez oficera dyżurnego informacji wynikało, że kobieta w godzinach wieczornych wyszła z domu w nieznanym kierunku i do tej pory nie wróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Natychmiast do poszukiwań zostali skierowani funkcjonariusze kozienickiej Policji.

Z uwagi na późną porę oraz niskie temperatury Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach ogłosił alarm dla całej jednostki. W działania poszukiwawcze zaangażowane zostały dodatkowo zastępy Straży Pożarnej oraz policjanci z Samodzielnego Pododdziału Policji KWP zs. w Radomiu. Około godz. 3. w nocy poszukiwania zostały przerwane i wznowione o 6. rano. W poszukiwania starszej pani włączyli się również mieszkańcy, którzy wspólnie z policjantami przeszukiwali najbliższą okolicę.

Do działań zaangażowany został również policyjny pies patrolowo-tropiący Ibed wraz z przewodnikiem, który na co dzień służy w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu. Taki pies to nie tylko przyjaciel, ale i bohater. Natychmiast podjął trop i odnalazł kobietę. Wskazał gdzie przebywa. Okazało się, że całą noc spędziła w pustostanie. 67-latka trafiła pod opiekę lekarzy.

Od dawna wiadomo, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. To oddane, wierne i bardzo inteligentne zwierzę. Natura obdarowała psa niezwykłą psychiką i silnie rozwiniętymi zmysłami słuchu, wzroku, a przede wszystkim węchu. Dlatego też już wieki temu ludzie zorientowali się, że pies może być nie tylko przyjacielem, ale i pomocnikiem. Odkryto, że niektóre rasy mają wyjątkowe umiejętności, które mogą być dużym wsparciem podczas codziennej pracy. Psy zaczęły pomagać pasterzom, myśliwym podczas polowania, czy chronić nasze domy przed intruzami. Są jednak i takie, które mają bardzo ważne, ale i niebezpieczne zadania.

Policyjne czworonogi szukają zaginionych osób, potrafią po zapachu odnaleźć sprawców poważnych zbrodni czy uratować setki istnień odnajdując ukryte ładunki wybuchowe. Takie właśnie są psy policyjne. Taki pies to nie tylko przyjaciel, ale i bohater. Oczywiście nie każdy z tych uroczych czworonogów może służyć u boku policjanta. Do tego ważnego zadania wybierane są te najinteligentniejsze, najodważniejsze i najwierniejsze.

Autor: asp. Ilona Tarczyńska