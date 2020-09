Policja i straż graniczna zabezpieczyły podrabianą odzież i perfumy. Wartość oryginałów to nawet 400 tys. zł Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Gorzowscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą wraz z funkcjonariuszami straży granicznej zabezpieczyli ponad 1000 sztuk odzieży i niemal 300 perfum, które posiadały podrobione znaki towarowe. Łączna wartość oryginalnych odpowiedników może wynosić nawet 400 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali dwie osoby, które usłyszały zarzuty za wprowadzanie do obrotu podróbek.

Gorzowska policja i straż graniczna współpracuje na wielu płaszczyznach. Jedną z nich są wspólne działania wymierzone w osoby trudniące się przestępstwami gospodarczymi. Pojawiły się informacje, które mogły wskazywać, że na podgorzowskiej giełdzie sprzedawana jest odzież, która wygląda na podrobioną. Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą podobne punkty już w przeszłości likwidowali.

W niedzielę (20.09.2020 r.) na giełdzie przy ul. Szczecińskiej policjanci sprawdzali miejsca, w których sprzedawana była odzież i kosmetyki. Funkcjonariusze gorzowskiej komendy miejskiej i straży granicznej na dwóch stoiskach zauważyli, że towary posiadają prawdopodobnie podrobione znaki towarowe. Służby zabezpieczyły prawie 1200 sztuk odzieży i niemal 300 sztuk perfum. Wśród towarów oferowanych do sprzedaży były bluzy, kurtki, spodnie, na których były umieszczone znaki znanych, światowych marek. Wstępnie szacuje się, że oryginalne produkty łącznie mogłyby być warte prawie 400 tys. złotych.

Do sprawy zatrzymano dwóch obywateli Bułgarii w wieku 20 i 43 lat. Obaj zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty z ustawy prawo własności przemysłowej. Za obrót towarami z podrobionymi znakami grozi do 2 lat więzienia.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)