Internauta odpowie za publicznie znieważenie prezydenta RP Data publikacji 22.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zwalczający cyberprzestępczość z katowickiej komendy wojewódzkiej wspólnie ze śledczymi z Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji zatrzymali internautę, który zamieścił obraźliwy wpis dotyczący Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na jednym z portali internetowych. Mężczyzna nie pozostanie bezkarny. Takie zachowanie w świetle obowiązujących przepisów stanowi przestępstwo zagrożone karą do 3 lat więzienia. Pamiętajmy -każde działanie w sieci pozostawia ślad, nawet jeśli Internet daje użytkownikom fałszywe poczucie anonimowości i bezkarności. Za łamanie prawa w cyberprzestrzeni grozi odpowiedzialność.

Policjanci zwalczający cyberprzestępczość nieustannie monitorują zachowania użytkowników w Internecie. Śledczy reagują na wszelkie niebezpieczne oraz niezgodne z prawem działania w sieci. Często ich działania ratują ludzkie życie oraz bronią osób, których prawa łamane są w cyberprzestrzeni. Warto zaznaczyć, że wolność słowa ma swoje granice, a są nimi sytuacje, w których naruszane są m.in. prawa innych osób lub przepisy karne, które bezwzględnie należy przestrzegać.

Przekonał się o tym mieszaniec województwa śląskiego, który licząc na pozorną anonimowość, na jednym z portali społecznościowych umieścił wpis, w którym kilkukrotnie obraził Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Internauta nie przebierał w słowach, publicznie kierował obelgi i wulgarne słowa w stosunku do głowy państwa. Jego wypowiedź nie miała nic wspólnego z kulturalnym wyrażeniem swojej opinii i naruszała obowiązujące przepisy. Na obraźliwy wpis w sieci trafili śledczy z Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, którzy o swoich ustaleniach powiadomili policjantów z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Śledczy z województwa śląskiego wkrótce zatrzymali 39-latka z powiatu rybnickiego. Mężczyzna za publiczne obrażanie głowy państwa usłyszał prokuratorski zarzut. Zgodnie z art. 135. § 2. Kodeksu Karnego, „Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Mężczyzna został także objęty policyjnym dozorem. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rybniku.

Przypominamy: Chociaż hejt i przestępczość w sieci jest powszechnym zjawiskiem, warto zaznaczyć, każde działanie w Internecie pozostawia ślad. Praktyka pokazuje, że nikt w cyberprzestrzeni nie jest anonimowy, a poczucie bezkarności osób łamiących prawo w sieci jest tylko pozorne. Wszelka niezgodna z obowiązującymi przepisami działalność w wirtualnym świecie wiąże się dla użytkowników z taką samą odpowiedzialnością, jak w innych przypadkach, a niektóre przestępstwa lub ich formy kwalifikowane odnoszą się głównie do czynów popełnionych w przestrzeni internetowej.

(KWP w Katowicach / kp)