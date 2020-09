Policjanci pomogli małżeństwu opuścić zadymiony dom Data publikacji 22.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Osjakowie powiadomieni o pożarze domu jednorodzinnego pomogli starszemu małżeństwu bezpiecznie opuścić zadymiony budynek. Mundurowi ustalają okoliczności tego zdarzenia.

Do zdarzenia doszło 20 września br. kilka minut po godz. 8.00. Dyżurny wieluńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Kuźnica Strobińska gm. Osjaków. Na miejsce natychmiast zostali skierowani mundurowi z Komisariatu Policji w Osjakowie. Policjanci, dojeżdżając na miejsce, zauważyli stojącego w oknie starszego mężczyznę, który krzyczał, że w domu jest pełno dymu i wraz z żoną nie mogą się niego wydostać. Na terenie posesji znajdowały się dwa agresywnie zachowujące się psy. Mundurowi bez żadnego wahania przystąpili do działania. Jeden z policjantów odwrócił uwagę psów, wtedy drugi wszedł na podwórze i otworzył drzwi wejściowe do budynku. W środku domu na klatce schodowej było silne zadymienie. Policjant nie zważając na to, wszedł do środka i pomógł 81-latkowi i jego 78-letniej żonie bezpiecznie opuścić budynek. W tym czasie na miejsce dojechała straż pożarna, która przeprowadziła akcję gaśniczą. Załoga karetki pogotowia udzieliła pomocy medycznej małżeństwu, decyzją lekarza nie wymagali hospitalizacji. Dzięki zaangażowaniu, szybkiej i sprawnej interwencji policjantów udało się uniknąć ewentualnej tragedii. Obecnie mundurowi ustalają wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

(KWP w Łodzi / kp)