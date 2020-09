Ćwiczenia w Polańczyku Data publikacji 22.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony weekend, na wodach Zalewu Solińskiego, policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie poznawali zasady ratownictwa wodnego. Szkolili się pod okiem ratowników z Bieszczadzkiego WOPR. Mieli też możliwość przećwiczyć wspólnie z żołnierzami z Krakowa symulowaną akcję odbijania zakładników z rąk terrorystów.

Szkolenie odbyło się bazie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polańczyku. Zorganizowane zostało przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz dowództwo Oddziału Prewencji Policji. Do ćwiczeń praktycznych wykorzystano nowoczesne łodzie, jakie są na wyposażeniu policyjnych stermotorzystów.

Policjanci, którzy wchodzą w skład Plutonu Wsparcia Taktycznego OPP mieli możliwość poznać podstawy ratownictwa wodnego, w szczególności nauczyć się korzystać ze sprzętu ratowniczego, udzielać pomocy tonącemu poprzez jej holowanie czy podejmowanie z wody.

Policjanci doskonalili swoje umiejętności, aby sprawnie i skutecznie działać w sytuacjach kiedy zagrożone jest ludzkie życie. Mieli szansę, by wykonać skoki do wody z płynącej łodzi i poznać zasady desantu. Te umiejętności są niezwykle cenne, gdyż zdarza się, że to policjanci jako pierwsi są na miejscu wypadku.

W szkoleniu udział wzięli tez żołnierze z Zakładu Pola Walki i Ratownictwa w Krakowie. Z ich udziałem przeprowadzono symulację odbijania zakładników, ćwiczono technikę wejścia na pokład statku, przy różnych prędkościach, zasady planowania działań specjalnych na wodzie, zatrzymywanie sprawców czy udzielanie pomocy poszkodowanym.

Nad bezpieczeństwem uczestników szkolenia podczas działań w wodzie, czuwali ratownicy WOPR.